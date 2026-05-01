Морской терминал в российском Туапсе снова атаковали беспилотники

В мире
Дата публикации: 01.05.2026
Морской терминал в Туапсе Краснодарского края РФ подвергся очередной атаке беспилотников, в результате которой на территории объекта произошло возгорание.

Морской терминал в Туапсе Краснодарского края РФ подвергся очередной атаке беспилотников, в результате которой на территории объекта произошло возгорание.

В оперштабе заявили, что к ликвидации пожара на терминале привлекли 128 человек и 41 единицу техники. Это уже четвертая атака дронов на морской терминал за последние две недели.

Предыдущие удары по инфраструктуре города привели к масштабному пожару на нефтеперерабатывающем заводе, который тушили несколько дней.

Из города сообщали об экологической катастрофе, там выпадали "нефтяные дожди", а в акватории Черного моря образовалось большое нефтяное пятно.

