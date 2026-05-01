На американском ракетном эсминце USS Higgins произошёл крупный пожар, в результате которого вышли из строя двигатель и система электроснабжения. По данным CBS News, инцидент затронул один из ключевых кораблей ВМС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Ранее на этой неделе на USS Higgins, эсминце с управляемым ракетным вооружением, который является основой передового присутствия ВМС в Азии, произошел крупный пожар, сообщили американские официальные лица. Пожар вывел из строя электричество и двигатель на эсминце, сообщил один из чиновников CBS News, говоря на условиях анонимности», — передает телеканал.

Отмечается, что по состоянию на среду информации о травмах среди военнослужащих США не поступало. Подробности о том, когда произошел пожар, а также точное местонахождение Higgins в Индо-Тихоокеанском командовании США (INDOPACOM) источники не сообщили. Нет информации и о том, какие части корабля повреждены и сколько времени займет ремонт.

Обстоятельства происшествия и масштабы повреждений пока остаются неясными, как и сроки восстановления боеспособности корабля, пишет bb.lv. Инцидент может временно ослабить оперативные возможности США в регионе, где USS Higgins играет важную роль в обеспечении военного присутствия.