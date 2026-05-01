Трамп рассматривает сокращение численности американских войск в Италии и Испании

Дата публикации: 01.05.2026
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что может частично вывести американский военный контингент из Италии и Испании, учитывая сопротивление этих стран войне против Ирана, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Днем ранее Трамп сообщил, что США рассматривают возможность сокращения числа своих военных в Германии.

"Да, возможно, возможно, я это сделаю? Почему бы мне этого не сделать?" — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, рассматривает ли он сокращение числа американских военных также в Испании и Италии.

"Италия нам совсем не помогла, а Испания была ужасной, совершенно ужасной."

В среду Трамп заявил, что Вашингтон "изучает и рассматривает" возможное сокращение численности войск в Германии и примет решение по этому вопросу "в короткий срок".

По состоянию на 31 декабря 2025 года в Германии находились 36 436 американских военнослужащих на действительной службе, в Италии — 12 662, а в Испании — 3814.

Трамп крайне критично настроен по отношению к другим странам НАТО, которые не помогли США и Израилю в военной операции против Ирана или не участвовали в повторном открытии Ормузского пролива.

В апреле Трамп неожиданно раскритиковал своего бывшего правого союзника, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, заявив итальянской газете "Corriere della Sera", что Мелони не хватает "смелости" в вопросе Ирана.

На прошлой неделе сообщалось, что США могут попытаться добиться приостановки участия Испании в НАТО, поскольку эта страна отказалась поддержать военные операции против Ирана. Трамп также критиковал Мадрид за недостаточное увеличение оборонных расходов.

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Закрыто на ремонт: на каких улицах Риги этим летом ожидаются пробки Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Трамп объяснил, почему он повысил пошлины на автомобили из ЕС
В мире
Изображение к статье: Что видят во сне птицы?
В мире животных
Изображение к статье: В Южной Корее введен запрет на разведение ротвейлеров без разрешения властей
В мире животных
Изображение к статье: Закрыто на ремонт: на каких улицах Риги этим летом ожидаются пробки Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника
ЧП и криминал
1

