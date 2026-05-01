Украинские дроны в ночь на пятницу вновь атаковали нефтеперерабатывающий завод и терминал в порту Туапсе на побережье Черного моря в России, сообщают СМИ, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Это уже четвертый удар украинских дронов по нефтяной инфраструктуре в Туапсе за последние две недели.

Интернет-издание «Kyiv Independent» сообщает, что на нефтеперерабатывающем заводе уже несколько дней продолжаются пожары, вызванные ударами дронов.

Российское агентство ТАСС сообщает, что в борьбе с пожарами задействовано более 100 пожарных.

Предыдущие атаки украинских дронов 16, 20 и 28 апреля нанесли серьезный ущерб. Большинство резервуаров выгорело, повреждена также инфраструктура, предназначенная для перегрузки нефти на суда.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Туапсе лишь после третьей атаки, признав потенциальные экологические риски, но добавив - со слов губернатора края, - что "серьезных угроз нет". Вместе с тем наблюдатели предупреждают об угрозе экологической катастрофы, пишет DW.