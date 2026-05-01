В США фиксируется рекордное падение доступности жилья. Обвал рынка происходит во всех возрастных группах, сообщает Fox Business со ссылкой на данные Федерального резервного банка Нью-Йорка и Жилищного центра Американского института предпринимательства (AEI).

Дом не по карману

Согласно расчетам AEI, в 2003 году средняя стоимость дома превышала годовой доход домохозяйства в 4,3 раза. К 2017 году этот разрыв вырос до 5,1 раза, а к этому дню достиг почти шестикратного уровня.

В период с 2000 по 2022 год доля домовладельцев сократилась на 8–10% во всех возрастных группах.

Среди тех, кто только начинает самостоятельную жизнь и зарабатывает от $50 до $75 тыс. в год, в 2022 году собственным жильем владели лишь 25%. В то же время среди домохозяйств с доходом от $175 тыс. этот показатель составлял 70–80%.

Аренда вместо покупки

Как передает Fox Business, ключевая проблема в приобретении недвижимости — не столько высокие ставки по ипотеке, сколько огромный разрыв между доходами американцев и реальными ценами на дома.

Многие покупатели вынуждены прибегать к финансовой помощи родственников, чтобы покрыть дефицит средств. Некоторые семьи отказываются от планов заводить больше детей из-за нехватки пространства в имеющемся жилье.

Содиректор Жилищного центра AEI Эд Пинто предупреждает: текущая тенденция ведет к формированию устойчивого класса арендаторов из числа тех, кто еще не достиг высокого уровня благосостояния. Пока цены остаются на прежнем уровне, а доходы растут лишь на 3% в год, семьи с низким и средним достатком рискуют остаться без собственного жилья на долгие годы.