В США произошел рекордный обвал рынка жилья

Дата публикации: 01.05.2026
В США фиксируется рекордное падение доступности жилья. Обвал рынка происходит во всех возрастных группах, сообщает Fox Business со ссылкой на данные Федерального резервного банка Нью-Йорка и Жилищного центра Американского института предпринимательства (AEI).

Дом не по карману

Согласно расчетам AEI, в 2003 году средняя стоимость дома превышала годовой доход домохозяйства в 4,3 раза. К 2017 году этот разрыв вырос до 5,1 раза, а к этому дню достиг почти шестикратного уровня.

В период с 2000 по 2022 год доля домовладельцев сократилась на 8–10% во всех возрастных группах.

Среди тех, кто только начинает самостоятельную жизнь и зарабатывает от $50 до $75 тыс. в год, в 2022 году собственным жильем владели лишь 25%. В то же время среди домохозяйств с доходом от $175 тыс. этот показатель составлял 70–80%.

Аренда вместо покупки

Как передает Fox Business, ключевая проблема в приобретении недвижимости — не столько высокие ставки по ипотеке, сколько огромный разрыв между доходами американцев и реальными ценами на дома.

Многие покупатели вынуждены прибегать к финансовой помощи родственников, чтобы покрыть дефицит средств. Некоторые семьи отказываются от планов заводить больше детей из-за нехватки пространства в имеющемся жилье.

Содиректор Жилищного центра AEI Эд Пинто предупреждает: текущая тенденция ведет к формированию устойчивого класса арендаторов из числа тех, кто еще не достиг высокого уровня благосостояния. Пока цены остаются на прежнем уровне, а доходы растут лишь на 3% в год, семьи с низким и средним достатком рискуют остаться без собственного жилья на долгие годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Закрыто на ремонт: на каких улицах Риги этим летом ожидаются пробки Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Трамп объяснил, почему он повысил пошлины на автомобили из ЕС
В мире
Изображение к статье: Что видят во сне птицы?
В мире животных
Изображение к статье: В Южной Корее введен запрет на разведение ротвейлеров без разрешения властей
В мире животных
Изображение к статье: Закрыто на ремонт: на каких улицах Риги этим летом ожидаются пробки Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника
ЧП и криминал
1

