Четырехдневный государственный визит короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы в США завершился громкими заявлениями: Дональд Трамп назвал монарха «величайшим королем» и объявил об отмене ряда пошлин на шотландский виски. Символические жесты сопровождались обсуждением укрепления британо-американских отношений и экономического сотрудничества.

В четверг днем по местному времени король Карл с супругой вылетели с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном на Багамские острова — британскую заморскую территорию в Атлантическом океане, примерно в 1300 км от Вашингтона. Пишет bb.lv со ссылкой на BBC.

В последний день визита, Дональд Трамп с супругой торжественно проводили Карла и Камиллу у Белого дома, затем королевская чета возложила венок к памятнику Неизвестному солдату на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном, после чего поехала на уличное празднество в городок в штате Вирджиния.

В этот же день Дональд Трамп объявил в своей соцсети Truth Social, что в честь короля и королевы отменяет некоторые пошлины на шотландский виски. Мать Трампа, Мэри Маклауд, была шотландкой.

«Я отменю тарифы и ограничения на виски, имеющие отношение к возможности Шотландии сотрудничать с Сообществом Кентукки [официальное название штата Кентукки — BBC] по виски и бурбону. Две очень важные отрасли в Шотландии и Кентукки, — гласит пост Трампа в Truth Social. — Король и королева, даже почти и не прося об этом, заставили меня сделать нечто, что никто не мог заставить. Это огромная честь, что они приехали в США».

В ответ на эту новость представитель Букингемского дворца заявил, что король выразил Трампу свою «искреннюю благодарность» и «поднимет бокал» за президента.

Первый министр Шотландии Джон Суинни назвал это «потрясающей новостью для Шотландии» и сказал, что благодарен королю за ключевую роль, которую он сыграл.

Суинни добавил: «Ежемесячно шотландская экономика теряла миллионы фунтов».

Основным покупателем использованных бочек из-под бурбона из Кентукки является шотландская индустрия, которая ежегодно импортирует их на сумму около 200 миллионов фунтов для выдержки шотландского виски.

Прощание

Утром прошла короткая церемония прощания в Белом доме и перед ним.

Когда королевская чета уехала, Трамп сказал журналистам: «Прекрасные люди! Нам в нашей стране надо побольше таких людей».

Во время позирования вчетвером перед Белым домом Трамп показал на Карла и сказал: «Отличный король! Величайший король, как по мне!»

Визит продемонстрировал стремление Лондона и Вашингтона к сближению — как в политике, так и в экономике, пишет bb.lv. Однако, несмотря на позитивный фон и взаимные комплименты, эксперты сомневаются в долговечности этого эффекта: многое будет зависеть от дальнейших шагов и непредсказуемого стиля американской администрации.