США разрабатывают новое ядерное оружие для уничтожения бункеров — TWZ

Министерство энергетики США запросило почти $100 млн на новые разработки, в числе которых ядерное оружие для поражения подземных бункеров — система Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), сообщает The War Zone. Запрос включен в бюджет на 2027 финансовый год в разделе «Перспективные программы».

Система NDS-A должна заменить единственное имеющееся у США ядерное оружие такого класса — гравитационную бомбу B61-11 с максимальной мощностью от 340 до 400 килотонн. Их запасы у Пентагона ограничены, - сообщает портал "Дежурный по Америке".

«NDS-A предоставит президенту дополнительные ядерные варианты для поражения укрепленных и расположенных очень глубоко целей, гарантируя, что противники не смогут вывести свои наиболее ценные объекты за пределы досягаемости американских ядерных сил», — сообщил представитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

Дополнительная информация станет публично доступна, когда это будет стратегически выгодно США, добавили в NNSA.