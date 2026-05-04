Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США разрабатывают новое ядерное оружие 0 191

В мире
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: США разрабатывают новое ядерное оружие

Министерство энергетики США запросило почти $100 млн на новые разработки.

США разрабатывают новое ядерное оружие для уничтожения бункеров — TWZ

Министерство энергетики США запросило почти $100 млн на новые разработки, в числе которых ядерное оружие для поражения подземных бункеров — система Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), сообщает The War Zone. Запрос включен в бюджет на 2027 финансовый год в разделе «Перспективные программы».

Система NDS-A должна заменить единственное имеющееся у США ядерное оружие такого класса — гравитационную бомбу B61-11 с максимальной мощностью от 340 до 400 килотонн. Их запасы у Пентагона ограничены, - сообщает портал "Дежурный по Америке".

«NDS-A предоставит президенту дополнительные ядерные варианты для поражения укрепленных и расположенных очень глубоко целей, гарантируя, что противники не смогут вывести свои наиболее ценные объекты за пределы досягаемости американских ядерных сил», — сообщил представитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

Дополнительная информация станет публично доступна, когда это будет стратегически выгодно США, добавили в NNSA.

Читайте нас также:
#США #ядерное оружие #безопасность #пентагон #стратегия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Брюсселе решают, появятся ли на дорогах Латвии автомобили на автопилоте
Техно
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: «Молодая и красивая»: Наталья Андрейченко отметила 70-летие в мексиканской деревне
Люблю!
Изображение к статье: Конфликт завершён: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Lifenews
Изображение к статье: В Брюсселе решают, появятся ли на дорогах Латвии автомобили на автопилоте
Техно
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео