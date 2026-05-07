Россия призвала другие страны "заблаговременно эвакуировать" их дипломатов из Киева, пригрозив возможным "ответным ударом" ее армии по украинской столице.

Министерство иностранных дел России призвало дипломатические представительства других стран и международные организации эвакуировать их сотрудников из Киева, пригрозив возможным "ответным ударом" российской армии по украинской столице. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, 6 мая, что соответствующая нота была уже 4 мая отправлена всем аккредитованным дипмиссиям и представительствам международных организаций в Украине.

По словам Захаровой, ВС РФ могут нанести по Киеву массированный удар, если Украина нарушит "перемирие в честь празднования Дня Победы" на 8 и 9 мая, которое в одностороннем порядке объявила Россия. Одновременно Мария Захарова сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "угрожал сорвать День Победы в Москве".

Между тем Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая заявил, что усеченный формат парада в Москве - без участия военной техники - указывает на страх российских властей перед украинскими дронами. Министерство обороны РФ истолковало его слова как угрозу ударить по Москве 9 мая беспилотниками.

Зеленский: Россия нарушила "режим тишины"

В начале мая Россия заявила, что, по решению президента Владимира Путина, в односторонннем порядке объявляет "перемирие в честь празднования Дня Победы" на 8 и 9 мая. Из этого сообщения Минобороны РФ следовало, что если Украина попытается сорвать празднование, то Россия "нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева".

В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь раньше - c полуночи 6 мая - если Россия поступит так же. Он подчеркнул, что считает "человеческую жизнь несравнимо большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины". Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов 5 мая подтвердил готовность Киева соблюдать "режим тишины" и далее, если Россия откажется от дальнейших ударов.

6 мая Зеленский обвинил Россию в нарушении "режима тишины" и предупредил, что Украина будет "действовать зеркально".