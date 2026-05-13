Генсек НАТО Марк Рютте предложил союзникам закрепить новый уровень долгосрочной поддержки Украины — ежегодно направлять Киеву помощь в размере 0,25% ВВП. Инициатива может увеличить объемы финансирования до сотен миллиардов долларов, однако она уже столкнулась с сопротивлением части стран альянса.

Глава НАТО Марк Рютте призвал союзников выделить Украине 0,25% ВВП, стремясь ослабить растущую напряженность внутри альянса по поводу помощи Киеву. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что это предложение, которое может высвободить десятки миллиардов долларов дополнительной помощи, уже встречает жесткое сопротивление со стороны некоторых крупных членов НАТО.

Генеральный секретарь альянса поднял этот вопрос на закрытом заседании послов НАТО в конце прошлого месяца. Он говорил в рамках подготовки к предстоящему июльскому саммиту альянса в Турции.

"Рютте и многие из нас хотят убедиться, что поддержка Украины будет последовательной и предсказуемой", - сказал один из дипломатов НАТО.

Важно, что если союзники одобрят эту идею, ежегодные потоки в Украину фактически утроятся и достигнут 143 миллиардов долларов, исходя из собственной оценки альянса совокупного ВВП стран НАТО.

Предложение Рютте частично стало ответом на недовольство некоторых столиц тем, что они делают гораздо больше, чем другие, для помощи Киеву. По данным аналитического центра "Ukraine Support Tracker" Кильского института, страны Северной Европы и Балтии, Нидерланды и Польша выделяют Украине на военную помощь больший процент своего ВВП, чем многие другие союзники.

Кильский аналитический центр подчеркнул, что страны Северной Европы выделяют гораздо больше, чем положено, крупные страны Западной Европы примерно соответствуют своему ВВП, в то время как Южная Европа "остается небольшим донором".

Рютте стремится обеспечить поддержку Украине, минимизируя при этом разногласия внутри альянса; помощь Украине находится в состоянии хаоса с тех пор, как Дональд Трамп приостановил почти всю новую военную помощь, оставив европейские страны и других союзников нести всю тяжесть помощи Киеву.

Он заявил: "Мы идем на саммит в Анкаре, который, конечно же, будет в значительной степени посвящен Украине - поддержанию ее максимально сильной позиции".

Сопротивление союзников

По словам дипломатов, предложение Рютте вызвало скептицизм у некоторых союзников, включая Францию и Великобританию, а это значит, что в нынешнем виде оно вряд ли будет реализовано. Любая общеальянсовая цель должна быть согласована всеми членами НАТО.

Идея установления целевого показателя в процентах от ВВП - лишь одна из нескольких, над которыми ведется работа для достижения конкретного результата для Украины на саммите 7-8 июля.

"В Анкаре союзники должны показать Украине, что НАТО поддерживает ее в долгосрочной перспективе. Это означает деньги, оружие и политическую приверженность", - сказал дипломат НАТО.

Отмечается, что дополнительным осложнением для расчетов помощи является то, что некоторые союзники по НАТО, которые также входят в ЕС, хотят, чтобы их взносы в недавно одобренный кредит Украине в размере 90 миллиардов евро - 60 миллиардов из которых пойдут на военные расходы - "были учтены" в любых будущих предложениях, в которых их просят привлечь больше средств для Киева.

По словам дипломатов, министры иностранных дел альянса, вероятно, обсудят этот вопрос на встрече на следующей неделе в южном шведском городе Хельсингборге. Они добавили, что эта встреча может предоставить возможность оценить поддержку различных мер. Представитель НАТО, выступая от имени организации, заявил: "Мы не разглашаем внутренние обсуждения, но поддержка Украины остается приоритетом, и НАТО будет продолжать добиваться этого в преддверии саммита и после него".

Дискуссия показывает, что единого подхода к масштабам помощи Киеву среди союзников по-прежнему нет. Итоги переговоров могут стать одним из ключевых вопросов предстоящего саммита НАТО в Турции.