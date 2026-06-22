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Иран объявил о закрытии Ормузского пролива после обстрелов Израиля 0 112

В мире
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ормузский пролив на карте
ФОТО: пресс-фото

После очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке Иран заявил о закрытии Ормузского пролива для международного судоходства. Соответствующее заявление распространило командование сил «Хатам аль-Анбия», слова которого приводит агентство Fars.

Центральное командование иранской армии в субботу объявило, что вновь закрыло стратегически важный Ормузский пролив в ответ на израильские атаки на юге Ливана.

Обосновывая это решение, штаб ВС Ирана сослался на "недобросовестность и явное нарушение США первого пункта соглашения о завершении войны", а также на "постоянные и непрекращающиеся нарушения режима прекращения огня на юге Ливана", уточнив, что Израиль отказывается выводить войска с юга страны.

"Эта первая мера является ответом на нарушение со стороны противника, и в случае продолжения агрессии будут запланированы и реализованы дополнительные шаги, чтобы заставить его соблюдать свои обязательства", – говорится в заявлении.

С момента подписания рамочного соглашения между США и Ираном Ливан неоднократно подвергался израильским ударам. Ранее в пятницу Израиль и Ливан объявили о прекращении огня при посредничестве США и Ирана, однако юг страны вновь оказался под обстрелами в пятницу и субботу.

Прекращение израильских атак на Ливан входило в число условий ирано-американского меморандума о взаимопонимании по завершению войны.

В субботу стало известно, что спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыли в Швейцарию для проведения переговоров по двустороннему соглашению.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил в субботу, что иранская делегация в Швейцарии "потребует выполнения обязательств другой стороны".

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#Иран #США #ближний восток #Израиль #Ливан #дипломатия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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