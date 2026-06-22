Политика президента Польши Кароля Навроцкого напоминает курс бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, это может иметь лишь негативные последствия, считает глава украинского государства Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский видит в действиях польского коллеги Кароля Навроцкого попытку повторить курс, который в течение длительного времени проводил занимавший пост премьер-министра Венгрии Виктор Орбан. Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью программе "ТСН. Неделя", вышедшей в эфир в воскресенье, 21 июня.

"Это то, что делал Орбан. Плохая история. Считаю, что она закончится плохо", - отметил украинский лидер. Ранее Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла - высшей государственной награды Польши.

Зеленский увязал произошедшее с обострением внутриполитической борьбы в Польше. "Я вижу в этом исключительно электоральный процесс. У них в 2027 году выборы премьер-министра", - напомнил украинский политик. "Президент Кароль борется за премьерское кресло, чтобы его партия выиграла у премьера (Дональда. - Ред.) Туска. Мы здесь ни при чем, это их внутренний вопрос", - добавил он.

"Соседи должны быть партнерами"

Зеленский предостерег польскую политическую элиту от использования языка ненависти ради повышения рейтингов, поскольку в долгосрочной перспективе это может разрушить добрососедские отношения между народами.

Президент Украины отметил, что поляки и украинцы - соседи, а если соседи не будут партнерами, то ситуация с годами будет напоминать ту, которая уже есть в отношениях Киева с россиянами. Речь будет идти о "неуважении, агрессии, радикализации общества", добавил он.

"Без Украины Польшу никто не сможет защитить"

Искусственное подогревание общественных настроений и попытки "зарабатывать политические очки" на ненависти - ошибочный путь, который грозит опасной эскалацией, уверен глава украинского государства.

Зеленский также напомнил о геополитической реальности, которая должна стоять выше исторических споров. "Без Украины Польшу никто не сможет защитить. Это просто невозможно. Если Украины нет, защищенной Польши больше нет", - считает украинский лидер.

Причина конфликта между Варшавой и Киевом

Поводом для дипломатического скандала стал указ Зеленского от 26 мая, которым отдельному центру специальных операций "Север" было присвоено почетное наименование "Героев Украинской повстанческой армии" (УПА). В Польше это решение вызвало резкую критику из-за причастности бойцов УПА к Волынской резне 1943-1944 годов, унесшей жизни, по различным оценкам, от 30 до 60 тыс. поляков и от 20 до 30 тыс. украинцев.

После того как Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла - высшей госнаграды Польши, полученной им от предыдущего президента Анджея Дуды, - Зеленский отправил орден в Варшаву почтой. Вслед за ним от награды отказались второй президент Украины Леонид Кучма и третий президент страны - Виктор Ющенко.

Позднее бывший президент Украины Петр Порошенко также объявил об отказе от польского ордена Белого орла. Порошенко назвал решение Навроцкого "ошибочным и несправедливым по отношению к украинскому народу".