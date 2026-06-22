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«Обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями»: статья Лаврова, отвергнутая Politico 0 235

В мире
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министр, который любит пошутить.

Текущая международная ситуация несет риски прямого конфликта между НАТО и Россией.

«Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — написал Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».

В МИД подчеркнули, что эта статья изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.

Чтобы избежать такого сценария, глава МИД считает, что Россия и Европа могут возобновить диалог. Однако для этого нужно восстановить доверие, которые подорвали действия Запада.

«Главное — для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны», — отметил министр иностранных дел.

Текущая международная ситуация несет риски прямого конфликта между НАТО и Россией, который может быстро перейти в фазу ядерного противостояния. Об этом предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он объяснил, что Европа «продолжает грезить экспансией», «намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению», а НАТО «проглотила» Финляндию и Швецию. При этом Украину рассматривают в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.

25 февраля 2022 года, на следующий день после вторжения Россию на Украину, Лавров был внесён в санкционный список стран Евросоюза, так как он поддержал немедленное признание Россией двух самопровозглашённых республик. Также был включён в санкционный список Великобритании за причастность к попыткам дестабилизации Украины.

28 февраля 2022 года внесён в санкционный список Канады лиц, «которые несут наибольшую ответственность за неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину».

9 июня 2022 года внесён в санкционный список Украины, так как он «активно поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность в Украине».

По аналогичным основаниям находится под санкциями США, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии и Японии.

В марте 2022 года Великобритания ввела санкции против его падчерицы Полины Ковалёвой, живущей в Лондоне. В апреле 2022 года Канада ввела санкции против Марии Лавровой и Екатерины Винокуровой (жены и дочери), а Австралия — против Екатерины Винокуровой.

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#НАТО #Украина #ядерное оружие #санкции #безопасность #геополитика #Лавров #Россия #политика
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