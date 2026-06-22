В Швейцарии завершился первый раунд прямых переговоров между США и Ираном. Посредники из Катара и Пакистана сообщили о «значительном прогрессе» и конструктивной атмосфере, а стороны договорились продолжить работу над соглашением, которое планируется подготовить в течение ближайших 60 дней.

Первый раунд переговоров между США и Ираном завершился в швейцарском курортном комплексе Бюргеншток. Встреча проходила при посредничестве Катара и Пакистана, которые по итогам консультаций заявили о «позитивной и конструктивной атмосфере» и отметили обнадеживающий прогресс, сообщает NOS.

Согласно совместному заявлению посредников, стороны подтвердили намерение в течение 60 дней подготовить окончательное соглашение. Для достижения этой цели уже разработан предварительный план дальнейших переговоров.

Американскую делегацию возглавлял вице-президент США Джей Ди Вэнс. Иран представляли председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. При этом группы экспертов и переговорщиков более низкого уровня останутся в Швейцарии на всю следующую неделю для проработки достигнутых договоренностей.

Одним из первых практических результатов переговоров стало создание прямого канала связи между Вашингтоном и Тегераном для предотвращения инцидентов и недоразумений в Ормузском проливе — одном из важнейших мировых маршрутов поставок нефти.

Кроме того, стороны договорились совместно с Ливаном способствовать прекращению военных действий на территории страны. Эта договоренность стала частью базового соглашения, которое США и Иран подписали неделей ранее. Израиль, ведущий боевые действия против поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла», в переговорах участия не принимал и не входит в создаваемый механизм деэскалации.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что на переговорах достигнут серьезный прогресс в вопросе прекращения конфликта в Ливане. Он назвал создаваемый механизм контроля за выполнением договоренностей «первым настоящим испытанием» для обеих сторон.

По словам Арагчи, Соединенные Штаты также сняли блокировку с иранских портов и разморозили часть иранских активов. Официального подтверждения этой информации со стороны Вашингтона пока не последовало.

Главным камнем преткновения на переговорах остается ситуация в Ливане. Накануне начала встречи Тегеран выразил недовольство продолжающимися боевыми действиями, из-за чего старт переговоров был отложен почти на сутки. На фоне обострения ситуации Ормузский пролив вновь временно закрывался для судоходства.

Президент США Дональд Трамп ранее предупредил, что Иран должен взять под контроль своих союзников в Ливане, в частности «Хезболлу», в противном случае Тегеран может столкнуться с новыми военными угрозами со стороны Вашингтона.

Несмотря на сообщения некоторых иранских СМИ о возможном выходе делегации из переговорного процесса, позднее стало известно, что консультации продолжились в рабочем режиме.

Первый раунд переговоров между США и Ираном завершился осторожно позитивно. Хотя стороны по-прежнему расходятся по ряду ключевых вопросов, включая ситуацию в Ливане и региональную безопасность, сам факт продолжения диалога и создание механизмов прямой коммуникации свидетельствуют о стремлении избежать дальнейшей эскалации и найти дипломатическое решение накопившихся проблем.