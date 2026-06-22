Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Турецкое агентство «Анадолу» подготовило «Словарь Палестины» на 1860 страниц 0 30

В мире
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: На обложке ясно фигурирует территория "от реки до моря", включая Государство Израиль.

Издание сможет "деконструировать искаженные понятия, используемые в определенных целях".

Агентство «Анадолу» (AA) подготовило книгу «Словарь Палестины», состоящую из 1860 страниц.

«Словарь Палестины», подготовленный агентством совместно с 273 академиками и исследователями из различных научных областей, станет доступен читателям как результат двухлетнего труда.

Книга содержит 630 статей и более 700 перекрестных ссылок, предлагая удобный для пользователя подход благодаря руководствам по чтению, взаимосвязям между статьями и рекомендациям по дополнительной литературе. Издание, ориентированное на читателей всех уровней, призвано служить ориентиром для читательских групп и облегчить работу исследователей. Тем, кто ищет ответы на основные вопросы, связанные с Палестиной, книга предлагает их в алфавитном порядке.

Произведение, цель которого — предоставить понятный путеводитель по литературе и охватить максимально широкую аудиторию, будет способствовать борьбе с информационным загрязнением в данной сфере, деконструировать искаженные понятия, используемые в определенных целях, демонстрировать корректное употребление терминов на примерах из широкого круга тем, повышать общественную осведомленность при сохранении приверженности этическим ценностям, служить справочным источником для получения достоверной информации по историческим и современным вопросам, выявлять взаимосвязи между историческими и актуальными событиями или понятиями и стать настольной книгой для тех, кто стремится подходить к исследованиям по данной теме с правильной методологией. В издании представлены эквиваленты терминов на арабском, английском, французском и немецком языках

Книга «Словарь Палестины» не только разъясняет основные понятия, но и предлагает систематизированную карту знаний, позволяющую читателю понять Палестину во всех ее аспектах. Выходя за рамки классического понимания словаря, труд включает 630 статей, подготовленных с тщательностью академических публикаций в рамках 15 редакционных направлений — от права до экономики, от культуры до искусства.

Охватывая широкий спектр тем — от исторических событий до выдающихся личностей, от правовых понятий до культурных произведений, — словарь рассматривает палестинский вопрос в историческом и концептуальном контексте, предлагая читателю взгляд, который поможет понять Палестину с разных сторон.

В произведении исторические события, которые, по его утверждению, были искажены или скрыты вследствие сионистской пропаганды, излагаются корректно и с опорой на источники. Статьи, подготовленные с междисциплинарным и целостным подходом, тщательно связаны между собой. Каждая статья написана как краткая научная работа, содержащая сведения, подтвержденные источниками, а в конце каждой статьи приводится список литературы.

В книге также приводятся арабские, английские, французские и немецкие эквиваленты каждой статьи. Будет подготовлен и веб-сайт

«Словарь Палестины» является отражением подхода AA к ответственному освещению событий и продолжением позиции агентства по данной теме, ранее выраженной в «Трилогии Газы», состоящей из книг «Доказательство», «Свидетель» и «Обвиняемый».

Труд, являющийся первым в своей области, представляет собой «незаменимый» источник не только для академиков, исследователей и студентов, но и для всех, кто стремится правильно понять палестинский вопрос.

Кроме того, будет создан веб-сайт «Словаря Палестины», который будет обновляться каждые три месяца.

×
Читайте нас также:
#история #образование #Турция #литература #культура #Палестина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Отправка на "СВО" - зачастую билет в один конец. Иконка видео
Изображение к статье: Медведособака
Изображение к статье: Маск
Изображение к статье: Вирус

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Смуглокожие студенты в аудитории
Политика
Изображение к статье: Простой способ очистки микроволновки
Дом и сад
Изображение к статье: Франция переживает одну из самых мощных волн жары последних лет.
В мире
Изображение к статье: В результате на Филиппинах нападения погибли три человека
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему кошки царапают мебель: мнение ученых
В мире животных
Изображение к статье: Род Стюарт
Lifenews
Изображение к статье: Смуглокожие студенты в аудитории
Политика
Изображение к статье: Простой способ очистки микроволновки
Дом и сад
Изображение к статье: Франция переживает одну из самых мощных волн жары последних лет.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео