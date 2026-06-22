Над Великобританией нависает перспектива запрета социальных сетей для детей. Однако всё больше экспертов, правозащитников и специалистов по цифровой безопасности предупреждают: в стремлении защитить несовершеннолетних власти могут запустить механизмы, последствия которых окажутся куда масштабнее заявленных целей.

Идея ограничить доступ детей к социальным сетям обсуждается в стране уже не первый год. Толчком стали несколько резонансных историй, связанных с вредным влиянием цифровых платформ на подростков. Несмотря на то что Великобритания практически завершила внедрение масштабного Закона об онлайн-безопасности (Online Safety Act), принятого в 2023 году, в правительстве признают: вопросы защиты детей в интернете по-прежнему остаются нерешёнными. «Пока очень трудно понять, как именно будет выглядеть такой запрет на практике», — говорит профессор компьютерных наук и кибербезопасности Университета Суррея Алан Вудворд.

Окончательные параметры инициативы ещё не представлены, хотя отдельные ограничения уже активно обсуждаются. В марте правительство запустило общенациональное общественное обсуждение, посвящённое тому, как изменить взаимодействие детей со смартфонами и социальными сетями. Среди прочего граждан спросили, следует ли Великобритании пойти по пути Австралии и ввести возрастной запрет на использование соцсетей.

Консультации завершились в прошлом месяце. Власти получили более 116 тысяч откликов. Участникам предлагалось высказаться по широкому кругу мер: от ограничения прямых трансляций и передачи геолокации до обязательного отключения функций бесконечной прокрутки ленты и автоматического воспроизведения контента.

Обсуждались и более жёсткие механизмы проверки возраста — например, технологии определения возраста по лицу или цифровые удостоверения личности, а также новые рекомендации по использованию мобильных телефонов в школах и упрощённые инструменты родительского контроля.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил ещё об одной инициативе. Производителей устройств, включая Apple и Google, планируется обязать устанавливать или активировать на гаджетах программное обеспечение для обнаружения и блокировки откровенных изображений. Снять такое ограничение можно будет только после подтверждения совершеннолетия пользователя.

Правительство предупредило: если технологические компании не выполнят требование в течение трёх месяцев, для них могут ввести прямую юридическую обязанность оснащать подобными механизмами все устройства, продаваемые в Великобритании. В противном случае им грозят штрафы и даже уголовная ответственность. Конкретные параметры будущего регулирования пока не раскрываются, однако предполагается, что требования могут распространиться не только на разработчиков операционных систем, но и на других участников цепочки поставок, включая розничных продавцов.

С критикой британских планов уже выступили Соединённые Штаты. В Вашингтоне предупредили, что подобные меры создадут для американских компаний «несоразмерное регуляторное бремя» и могут затронуть свободу слова.

Министр технологий Великобритании Лиз Кендалл, однако, отвергла эти опасения. По её словам, предупреждение США её «совершенно не беспокоит». «Я уверена, что компании продолжат инвестировать в Великобританию. Меня прежде всего интересует то, что отвечает интересам британских родителей и британских семей», — заявила она.

Как это будет работать

Пока ни одна технологическая компания не предлагает программного обеспечения, способного автоматически блокировать изображения с обнажённым телом в том виде, в каком его описывают британские власти. Тем не менее Apple уже начала внедрять в Великобритании механизмы проверки возраста для пользователей iPhone и iPad при доступе к отдельным приложениям и сервисам.

Google, в свою очередь, ещё в прошлом году добавила в приложение Messages функцию автоматического распознавания и размытия изображений с наготой. Ожидается, что новые ограничения затронут и сферу искусственного интеллекта.

Первоначально чат-боты на базе ИИ не подпадали под действие Закона об онлайн-безопасности, однако ситуация изменилась после того, как чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска, использовался для создания миллионов откровенных изображений сексуального характера, преимущественно с изображением женщин.

«Мне кажется, правительство само до конца не понимает, куда движется со всеми этими инициативами», — говорит старший юрисконсульт британской правозащитной организации Big Brother Watch Джаслин Чаггар.

Выступая в подкасте Media Storm, она отметила, что власти сформулировали желаемый результат, но пока не нашли технического решения для его достижения. «Логика примерно такая: технологические компании, разбирайтесь сами. А если не получится, мы просто передадим эту задачу компаниям, занимающимся цифровой идентификацией, и заставим уже их прорабатывать детали».

На запрос журналистов о статусе инициативы представитель Министерства науки, инноваций и технологий Великобритании ответил уклончиво. «Мы не комментируем спекуляции относительно будущих заявлений», — подчеркнул он.

В ведомстве подчеркнули, что намерены действовать быстро, но при этом стремятся сделать будущие меры эффективными, исполнимыми и действительно способными повысить безопасность детей. Официальный ответ правительства по итогам консультаций должен быть представлен летом.

Идея набирает популярность

За последний год идея запрета социальных сетей для несовершеннолетних заметно укрепила позиции в британской политике. В начале года её поддержали более 60 депутатов парламента.

На фоне растущих опасений по поводу онлайн-безопасности правительство также предложило предоставить министрам практически неограниченные полномочия по корректировке Закона об онлайн-безопасности — масштабного и весьма неоднородного законодательного массива, который внедряется уже почти три года.

В марте власти провели шестинедельный эксперимент с участием детей и подростков. Исследователи изучали их реакцию на четыре различных режима ограничений для таких платформ, как Snapchat, Instagram* и TikTok.

Среди рассматриваемых вариантов были полный запрет социальных сетей, ограничение использования одним часом в день, ночной комендантский час с блокировкой доступа и отсутствие каких-либо ограничений.

Как заявляла тогда министр технологий Лиз Кендалл, результаты эксперимента должны были стать «доказательной базой для следующих шагов правительства».

Сам Стармер неоднократно ссылался на Австралию, где запрет на использование социальных сетей для детей был введён в декабре прошлого года. Австралийское законодательство определяет социальную сеть как платформу, позволяющую взаимодействовать двум и более пользователям и публиковать собственный контент.

«Безусловно, государство должно реагировать на ситуацию, когда крупные технологические корпорации ставят прибыль выше безопасности детей. Но нас тревожит, что столь сложную задачу, как изменение цифровой среды, власти пытаются решать в пожарном порядке», — считает представитель Big Brother Watch Мэттью Коулсон.

При этом критики обвиняют правительство в том, что инициатива продвигается не столько из соображений безопасности, сколько по политическим причинам. Стармер, который ещё недавно выступал против подобных ограничений, сегодня сталкивается с серьёзным внутриполитическим давлением. Его оппоненты предполагают, что запрет социальных сетей может стать попыткой оставить после себя заметное политическое наследие.

Дополнительный удар по правительству нанесла серия отставок. В прошлом месяце свои посты покинули четыре министра, включая министра по вопросам защиты граждан Джесс Филлипс, которая объяснила своё решение слишком медленным прогрессом в сфере онлайн-безопасности. Одновременно более 80 депутатов выступили с требованием отставки премьер-министра.

Чем это может обернуться?

Противники запрета предупреждают о последствиях, которые могут выйти далеко за рамки заявленной борьбы за безопасность детей. Эти опасения уже звучали в Австралии и теперь всё чаще возникают в Великобритании. Главный вопрос касается цифрового надзора.

По мнению критиков, если платформы будут обязаны проверять возраст несовершеннолетних пользователей, фактически им придётся проверять возраст всех без исключения. А это означает постепенный отказ от анонимности в интернете и появление новых рисков утечки персональных данных.

«Проверка возраста звучит просто и политически очень выигрышно», — говорит специалист по кибербезопасности Алан Вудворд.

Однако на практике это означает необходимость идентифицировать каждого пользователя сети.

Для подтверждения возраста могут использоваться документы, банковские карты или биометрия. Обсуждаются и системы на базе искусственного интеллекта, способные определять возраст по внешности. Но и такие технологии можно легко обойти, например с помощью макияжа или других способов маскировки.

По словам Вудворда, попытки распространить аналогичные проверки на VPN-сервисы, которые многие используют для обхода ограничений, превращают ситуацию в бесконечную «игру в кошки-мышки».

Частично подобная система уже существует. Закон об онлайн-безопасности требует подтверждения возраста для доступа к порнографическим сайтам. «Подобные меры создают новые риски как для взрослых, так и для детей», — предупреждает Коулсон. По его словам, нет никаких гарантий того, что платформы будут надлежащим образом удалять и защищать собираемые персональные данные.

Основания для подобных опасений существуют. За последний год Discord сообщил о возможной утечке более 70 тысяч пользовательских фотографий. Пользователи приложения Tea, предназначенного для повышения безопасности знакомств, также столкнулись с публикацией своих персональных данных и снимков в открытом доступе.

«Платой за вход в интернет становятся проверки личности. Ликвидация анонимности в сети — это то, о чём авторитарные режимы могли только мечтать. Право на приватность важно для всех, но особенно болезненно такие меры ударят по политическим активистам, журналистам и людям, подвергающимся преследованию и контролю», — считает Коулсон.

Вудворд отмечает, что сторонники подобных инициатив часто говорят: «Мне нечего скрывать, значит, мне нечего бояться».

«Это крайне наивная позиция. История показывает, что, как только подобная технология появляется, государства снова и снова начинают использовать её шире, чем предполагалось изначально», — говорит эксперт.

Тревогу выразил и уполномоченный по правам ребёнка в Шотландии Никола Киллиан. Там опасаются, что запрет может не решить проблему, а лишь вытолкнуть подростков в менее регулируемые сегменты интернета. Другие критики указывают, что ограничения лишат молодых людей тех возможностей, которые дают социальные сети, включая поиск единомышленников.

Дискуссия разворачивается на фоне того, что аналогичные меры рассматривают и другие страны, включая Францию, Грецию и Индонезию.

Есть ли альтернатива?

Скептики обращают внимание на то, что подобные ограничения плохо работают даже там, где уже введены. Согласно исследованиям, 61 % австралийских детей и подростков по-прежнему имеют доступ к социальным сетям.

Кроме того, существует риск, что запрет не научит подростков безопасно пользоваться интернетом. Рано или поздно они всё равно получат доступ к цифровым платформам, но окажутся к этому менее подготовленными.

«Мы недостаточно честно говорим о том, что представляют собой эти платформы на самом деле, — считает преподаватель Голдсмитского колледжа и основатель исследовательского Института EDDS Велисалава Хиллман. - Они созданы не для общения и не для дружбы. Это машины по извлечению прибыли».

По её мнению, если сопоставить потенциальные возможности социальных сетей и связанные с ними риски, последние значительно перевешивают преимущества и продолжают расти.

При этом сама идея запрета, считает Хиллман, слишком упрощает проблему: «Вся дискуссия строится вокруг предположения, что дети обязательно должны пользоваться этими платформами. Но это вовсе не так. Человечество прекрасно существовало и до появления социальных сетей».

В Big Brother Watch также считают, что власти выбирают неверное направление. «Мы ждём более широких предложений правительства, однако нынешний план означает шаг назад с точки зрения права на частную жизнь. Нам нужна не тотальная проверка личности в интернете, а изменение культуры: разговор о том, в каком возрасте детям следует давать устройства, какие именно устройства они используют и насколько активно родители пользуются уже существующими инструментами контроля», — говорит Коулсон.