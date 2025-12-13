Baltijas balss logotype
Иконка видео
Техно

Сплошная слепая зона: ролик наглядно показал, что видит водитель с телефоном в руках

1
Изображение к статье: В Риге открывается новая станция техосмотра для легковых авто
Наша Латвия

В Риге открывается новая станция техосмотра для легковых авто

0
Изображение к статье: В России сотни Porsche вдруг превратились в «кирпичи»
Техно

В России сотни Porsche вдруг превратились в «кирпичи»

0
Изображение к статье: Илон Маск рассказал, почему Tesla никогда не будет выпускать мотоциклы
Техно

Илон Маск рассказал, почему Tesla никогда не будет выпускать мотоциклы

0
Изображение к статье: Названы финалисты премии «Автомобиль года 2026»
Техно

Названы финалисты премии «Автомобиль года 2026»

0
Изображение к статье: В Риге запускают беспилотные такси
Техно

В Риге запускают беспилотные такси

3
Изображение к статье: У 11% автомобилей в Латвии скручены данные пробега
Техно

У 11% автомобилей в Латвии скручены данные пробега

0
Изображение к статье: Китайские дизайнеры не стали особенно заморачиваться. Иконка видео
Техно

Дорогой китаец: Voyah поехал по колее Rolls-Royce

0
Изображение к статье: Этой мощной машине предстоит завоевать рынок. Иконка видео
Техно

В 2027 году в Беларуси начнут выпускать водородный самосвал

0
Изображение к статье: Владельцы китайских машин пожаловались на появление странных пятен
Техно

Владельцы китайских машин пожаловались на появление странных пятен

0
Изображение к статье: Это катастрофа! У владельцев дизельных авто шансов пройти техосмотр все меньше
Техно

Это катастрофа! У владельцев дизельных авто шансов пройти техосмотр все меньше

2
Изображение к статье: Машины с Поднебесной оказались почти единственным легальным импортом. Иконка видео
Техно

«Китайцы» на дорогах России ездят с прошитыми двигателями

0
Изображение к статье: «Это беда! Часть вины в этом есть!» — эксперт указал, что сделали современные автомобили с водителями
Техно

«Это беда! Часть вины в этом есть!» — эксперт указал, что сделали современные автомобили с водителями

0
Изображение к статье: Tesla обновила внешность электрического грузовика Semi
Техно

Tesla обновила внешность электрического грузовика Semi

0
Изображение к статье: Названы сокращающие срок службы зимней резины ошибки водителей
Техно

Названы сокращающие срок службы зимней резины ошибки водителей

0
1 2 3 4

