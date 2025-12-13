Сплошная слепая зона: ролик наглядно показал, что видит водитель с телефоном в руках
В Риге открывается новая станция техосмотра для легковых авто
В России сотни Porsche вдруг превратились в «кирпичи»
Илон Маск рассказал, почему Tesla никогда не будет выпускать мотоциклы
Названы финалисты премии «Автомобиль года 2026»
В Риге запускают беспилотные такси
У 11% автомобилей в Латвии скручены данные пробега
Дорогой китаец: Voyah поехал по колее Rolls-Royce
В 2027 году в Беларуси начнут выпускать водородный самосвал
Владельцы китайских машин пожаловались на появление странных пятен
Это катастрофа! У владельцев дизельных авто шансов пройти техосмотр все меньше
«Китайцы» на дорогах России ездят с прошитыми двигателями
«Это беда! Часть вины в этом есть!» — эксперт указал, что сделали современные автомобили с водителями
Tesla обновила внешность электрического грузовика Semi
Названы сокращающие срок службы зимней резины ошибки водителей
