На подмосковном водородном полигоне специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) представили свой уникальный инженерный прорыв – прототип отечественного водородного вездехода «Русак». Эта машина, высота колес которой уже достигает роста взрослого человека, в будущем превратится в гигантский самосвал, размер которого будет больше еще в 10 раз.

В Подмосковье начались ходовые испытания первого в России вездехода на водородном топливе под названием «Русак». Он выделяется ярким голубым пятном на пустой серой площадке полигона, а при приближении поражают его исполинские размеры: огромные колеса ростом с человека составляют две трети от всего вездехода, остальное – крохотная кабина для экипажа «Русака».

Машину уже завели, однако, несмотря на свои размеры, монструозных звуков она не издает, – вполне себе обычный автомобиль. «Русак» окружен водяным паром без запаха, – именно так выглядят его выхлопные газы.

«Мы находимся на полигоне ходовых испытаний водородного транспорта для тестирования нашего вездехода. Это не серийное изделие. Оно создано для отработки в масштабе 1 к 10 технологий для карьерного самосвала на газовом топливе. Это, по сути, инженерный стенд для поверки автономности этих технологий, энергосистем и систем управления «Русака». Тренируем на нем то, что через год покажем на большой карьерной технике», — говорит генеральный директор Инжинирингового центра «Автономная энергетика» Юрий Васильев.

Водородная энергетика стремительно развивается по всему миру. Эта технология выделяется своей экологической чистотой, поскольку при переработке газа в качестве побочных продуктов образуются только электричество и вода.

Водородные двигатели имеют значительное преимущество перед электроаккумуляторами, так как обладают большей энергоемкостью. Баллон с водородом компактнее аккумулятора и позволяет перевозить больше груза на большие расстояния. Водородное топливо находит применение в местах, где требуется высокая энергоемкость. Так, ученые пытаются создать водородные поезда, суда и даже есть задумки создания самолетов и космических ракет.

Этот прототип ляжет в основу карьерного самосвала для горнорудной промышленности, который будет выпускать БелАЗ. Применение машины должно начаться в 2027 году. На самосвале БелАЗ-7530 установят генератор энергии на базе топливных элементов общей мощностью около 1 МВт, аккумуляторные батареи и суперконденсатор — электрохимическое устройство, состоящее из двух электродов и электролита между ними, которое быстро заряжается и разряжается. Наличие суперконденсатора в электрической цепи позволит даже при больших токах не терять, а аккумулировать энергию и обеспечивать ей электрооборудование самосвала, работающее в импульсном режиме.

«Испытания вездехода на этом полигоне для нас представляют особую ценность, так мы в одном месте на практике можем отработать технические решения, которые потом будут применяться в водородном самосвале, а также протестировать всю ту инфраструктуру, которая необходима для обеспечения этой машины топливом. В будущем переход на водородную карьерную технику позволит экономить до 1 млрд руб. в год на топливе», — объясняет директор портфеля проектов в горнодобывающей отрасли «Ростех-развитие бизнеса» Федор Куликовский.

«Русак» способен проходить до 500 км без дозаправки со скоростью до 60 км/ч с восемью пассажирами и грузом до 2,5 тонны.

Если подойти к машине сбоку, то можно увидеть выхлопную трубу, из которой идет пар и капает жидкость. На вопрос, что это такое, Васильев просто ответил: вода, хотите попробовать? Один из журналистов согласился, взял бутылку, подставил к трубе и попробовал жидкость. «Никакого вкуса. Обычная вода, только теплая», — прокомментировал он.