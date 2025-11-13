Что выяснила проверка? У каждого второго дизельного двигателя — проблемы с сажевым фильтром, призванным снижать до минимума вредные выбросы от солярки. Он либо поврежден, либо не функционирует, либо вовсе отсутствует. Не секрет, что нередко владельцы дизелей, дабы пройти техосмотр, предпочитают его просто вырезать, пользуясь тем, что до недавнего времени проверить это на ТО было практически невозможно.

О чем говорит такая статистика? Прежде всего о том, что более половины авто не пройдут техосмотр, когда вступят в силу новые нормы. Поскольку есть все основания полагать, что указанные цифры отражают общую статистику по стране.

А ждать осталось всего ничего. Уже с января в случае, если концентрация твердых частиц в выхлопе автомобиля будет превышать допустимую норму при прохождении техосмотра, на устранение выявленного дефекта CSDD даст владельцу машины всего месяц. Не устранил - считай, что приехал. Участвовать в дорожном движении машина не сможет.

И, судя по всему, именно такой сценарий ждет тысячи и тысячи латвийских водителей. Ведь, по данным CSDD, две трети, или 66% автомобилей в Латвии оснащены именно дизельными двигателями. В цифрах это 520 000 легковых автомобилей, половине владельцев которых для решения проблемы нужно готовиться к немалым тратам. Ведь замена фильтра запросто может влететь в две, а то и в три тысячи евро, не считая стоимости самой работы в автосервисе. А самое обидное, что его замена гарантией того, что проблема решена, не является...