Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Это катастрофа! У владельцев дизельных авто шансов пройти техосмотр все меньше 2 2838

Техно
Дата публикации: 13.11.2025
grani.lv
Изображение к статье: Это катастрофа! У владельцев дизельных авто шансов пройти техосмотр все меньше

Бесплатная проверка DPF-фильтров дизельных авто под эгидой CSDD, показала плачевные результаты: у 55% автомобилей выявлены неисправности.

Что выяснила проверка? У каждого второго дизельного двигателя — проблемы с сажевым фильтром, призванным снижать до минимума вредные выбросы от солярки. Он либо поврежден, либо не функционирует, либо вовсе отсутствует. Не секрет, что нередко владельцы дизелей, дабы пройти техосмотр, предпочитают его просто вырезать, пользуясь тем, что до недавнего времени проверить это на ТО было практически невозможно.

О чем говорит такая статистика? Прежде всего о том, что более половины авто не пройдут техосмотр, когда вступят в силу новые нормы. Поскольку есть все основания полагать, что указанные цифры отражают общую статистику по стране.

А ждать осталось всего ничего. Уже с января в случае, если концентрация твердых частиц в выхлопе автомобиля будет превышать допустимую норму при прохождении техосмотра, на устранение выявленного дефекта CSDD даст владельцу машины всего месяц. Не устранил - считай, что приехал. Участвовать в дорожном движении машина не сможет.

И, судя по всему, именно такой сценарий ждет тысячи и тысячи латвийских водителей. Ведь, по данным CSDD, две трети, или 66% автомобилей в Латвии оснащены именно дизельными двигателями. В цифрах это 520 000 легковых автомобилей, половине владельцев которых для решения проблемы нужно готовиться к немалым тратам. Ведь замена фильтра запросто может влететь в две, а то и в три тысячи евро, не считая стоимости самой работы в автосервисе. А самое обидное, что его замена гарантией того, что проблема решена, не является...

Читайте нас также:
#автосервис #Латвия #авто #экология #техосмотр #автомобили #CSDD
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
1
1
1
17

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го ноября

    Смените проверку на СО проверкой на наличие мозгов у сторонников "зеленой повесточки". И тогда треть политиков Латвии отправится работать дворниками!

    41
    1
  • A
    Aleks
    13-го ноября

    Потом примутся за бензиновые машины... У раба не должно быть ничего и он должен быть счастлив ,снимая у капиталиста квартиру,арендуя машину и впахивая на этого капиталиста за смешные деньги. А сдохнешь и хорошо...Даже лучшие из гоев заслуживают смерти как записано у капиталистов в их основной рабочей книге 😈👽Что уж говорить об остальных,а лучших не жалко совершенно 😈

    47
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разгадана тайна двух странных гигантских «сгустков» в недрах Земли: ученые нашли объяснение
Изображение к статье: Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно
Изображение к статье: Земной мох девять месяцев провёл в открытом космосе и выжил — на очереди озеленение Марса
Изображение к статье: Ледник в Антарктиде рухнул с рекордной скоростью: как быстро повысится уровень океана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео