Владельцы китайских машин пожаловались на появление странных пятен 0 729

Техно
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Владельцы китайских машин пожаловались на появление странных пятен
ФОТО: Global Look Press

Многие владельцы китайских авто Jaecoo J7 пожаловались на появление странных пятен.

Владельцы Jaecoo J7 пожаловались на появление странных пятен, об этом пишут пользователи в соцсетях. По словам обладателей китайских машин, на их капотах возникает странный налет. Следы на кузове появляются спустя несколько недель после начала использования автомобиля.

В официальных дилерских центрах утверждают, что так могут проявиться следы от остатков клея и упаковочной пленки. Исправить проблему можно «сушкой» ультрафиолетом и дополнительной полировкой. Однако на вопрос, почему у некоторых владельцев следы появляются не сразу, ответить не смогли.

Ранее владелец Changan пожаловался, что ему пришлось серьезно раскошелиться на техническое обслуживание после обнаружения серьезных дефектов. Главной проблемой, с которой он столкнулся, стало низкое качество установленных на автомобиле комплектующих. Ему потребовалось вложить значительную сумму в ремонт машины после выявленных проблем в колесных и тормозных дисках.

#автомобили #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
