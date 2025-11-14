Владельцы Jaecoo J7 пожаловались на появление странных пятен, об этом пишут пользователи в соцсетях. По словам обладателей китайских машин, на их капотах возникает странный налет. Следы на кузове появляются спустя несколько недель после начала использования автомобиля.

В официальных дилерских центрах утверждают, что так могут проявиться следы от остатков клея и упаковочной пленки. Исправить проблему можно «сушкой» ультрафиолетом и дополнительной полировкой. Однако на вопрос, почему у некоторых владельцев следы появляются не сразу, ответить не смогли.

Ранее владелец Changan пожаловался, что ему пришлось серьезно раскошелиться на техническое обслуживание после обнаружения серьезных дефектов. Главной проблемой, с которой он столкнулся, стало низкое качество установленных на автомобиле комплектующих. Ему потребовалось вложить значительную сумму в ремонт машины после выявленных проблем в колесных и тормозных дисках.