Сегодня в Риге начинает работу новая станция технического осмотра легковых автомобилей, расположенная по адресу улица Латгалес 456B, сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

В CSDD поясняют, что на этой станции будут обслуживаться транспортные средства с полной массой до 3,5 тонны, то есть легковые автомобили.

На новой станции оборудовано восемь линий технического осмотра для легковых транспортных средств, а сама станция оснащена оборудованием последнего поколения.

Таким образом, доступность технического осмотра для легковых автомобилей в Риге отныне обеспечена по обе стороны Даугавы.

Новая станция будет работать по рабочим дням с 8:30 до 20:00, а по субботам — с 8:30 до 14:00.

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстарс сообщил агентству ЛЕТА, что строительство станции на улице Латгалес осуществляла аккредитованная компания технического контроля ООО Autests, при этом объём инвестиций и выбор подрядчиков находились в ведении компании.

CSDD призывает клиентов использовать возможности портала e-CSDD и оплачивать услуги техосмотра дистанционно, чтобы сократить время ожидания.

Ранее сообщалось, что 16 октября этого года CSDD открыла новую станцию техосмотра в Марупе, предназначенную для обслуживания транспортных средств с полной массой свыше 3,5 тонны, то есть грузовых автомобилей.

Также сообщалось, что в апреле 2023 года в результате организованного CSDD публичного тендера были определены четыре коммерсанта для оказания услуг технического контроля и строительства новых станций техосмотра в Риге — как для легковых, так и для грузовых автомобилей, а также в Смилтене и Ливанах — для легковых транспортных средств.

В тендере право предоставлять услуги технического контроля в различных регионах Латвии получили ООО Scantest, Autests, ООО Venttests и ООО Auteko & TUV Latvia – TUV Rheinland Grupa.

Условия публичной закупки предусматривали заключение договора сроком на 10 лет.

По данным Firmas.lv, компания Venttests в сентябре 2023 года была ликвидирована в ходе реорганизации. В ноябре 2022 года компания была приобретена Scantest за 709 000 евро.

CSDD является государственной акционерной компанией. Она занимается регистрацией транспортных средств в Латвии, выдачей водительских удостоверений, проведением технических осмотров автомобилей и предоставлением других услуг. Держателем капитальных долей дирекции является Министерство сообщения.