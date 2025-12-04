Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге открывается новая станция техосмотра для легковых авто 0 1432

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге открывается новая станция техосмотра для легковых авто

Сегодня в Риге начинает работу новая станция технического осмотра легковых автомобилей, расположенная по адресу улица Латгалес 456B, сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

В CSDD поясняют, что на этой станции будут обслуживаться транспортные средства с полной массой до 3,5 тонны, то есть легковые автомобили.

На новой станции оборудовано восемь линий технического осмотра для легковых транспортных средств, а сама станция оснащена оборудованием последнего поколения.

Таким образом, доступность технического осмотра для легковых автомобилей в Риге отныне обеспечена по обе стороны Даугавы.

Новая станция будет работать по рабочим дням с 8:30 до 20:00, а по субботам — с 8:30 до 14:00.

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстарс сообщил агентству ЛЕТА, что строительство станции на улице Латгалес осуществляла аккредитованная компания технического контроля ООО Autests, при этом объём инвестиций и выбор подрядчиков находились в ведении компании.

CSDD призывает клиентов использовать возможности портала e-CSDD и оплачивать услуги техосмотра дистанционно, чтобы сократить время ожидания.

Ранее сообщалось, что 16 октября этого года CSDD открыла новую станцию техосмотра в Марупе, предназначенную для обслуживания транспортных средств с полной массой свыше 3,5 тонны, то есть грузовых автомобилей.

Также сообщалось, что в апреле 2023 года в результате организованного CSDD публичного тендера были определены четыре коммерсанта для оказания услуг технического контроля и строительства новых станций техосмотра в Риге — как для легковых, так и для грузовых автомобилей, а также в Смилтене и Ливанах — для легковых транспортных средств.

В тендере право предоставлять услуги технического контроля в различных регионах Латвии получили ООО Scantest, Autests, ООО Venttests и ООО Auteko & TUV Latvia – TUV Rheinland Grupa.

Условия публичной закупки предусматривали заключение договора сроком на 10 лет.

По данным Firmas.lv, компания Venttests в сентябре 2023 года была ликвидирована в ходе реорганизации. В ноябре 2022 года компания была приобретена Scantest за 709 000 евро.

CSDD является государственной акционерной компанией. Она занимается регистрацией транспортных средств в Латвии, выдачей водительских удостоверений, проведением технических осмотров автомобилей и предоставлением других услуг. Держателем капитальных долей дирекции является Министерство сообщения.

Читайте нас также:
#инвестиции #техосмотр #CSDD
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На участке Приедайне-Дубулты часть пассажиров будут перевозить автобусами
Изображение к статье: «Я не профессионал, но я невероятно умна» - доброволец из Латвии присоединилась к ВСУ Иконка видео
Изображение к статье: Синоптики рассказали, что поменяется в погоде на следующей неделе
Изображение к статье: Генпрокурор недоволен эффективностью временной защиты от насилия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео