Voyah Taishan будет конкурировать с другими флагманскими гибридными кроссоверами, в частности с Aito M9, Li Auto L9 и Zeekr 9X. Цена в Китае может составить от 450 тыс. юаней (54,5 тысяч евро).

Первое фото нового кроссовера появилось в конце августа. Снаружи Voyah Taishan максимально приближен к британскому визави Rolls-Royce Cullinan. Передняя часть модели выполнена в традиционном стиле Voyah и перекликается с моделью Voyah Passion L. Схожи вертикальная квадратная решетка радиатора, два небольших воздухозаборника и узкие фары.

Voyah — премиальное подразделение китайской компании Dongfeng, а также одноимённая серия электромобилей данной торговой марки. Базируется на выпуске гибридных и аккумуляторных электромобилей. В 2020 году были представлены концепт-кары Voyah i-Land и Voyah i-Free. Первый серийный экземпляр был представлен в 2021 году. Дизайн транспортных средств разработан Italdesign Giugiaro. Автомобили выпускаются на платформе Electric Smart Secure Architecture (ESSA).

Линейка Voyah предлагает данную гамму автомобилей:

Voyah Free — кроссовер.

Voyah Dreamer (Dream для европейского рынка) — минивэн.

Voyah Zhuiguang (Passion для европейского рынка) — седан бизнес-класса.

Voyah Zhiyin (Courage для европейского рынка) — внедорожник.