«flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
«Тёмный день для Европы»: ЕС ослабляет нормы защиты прав человека в поставках
Радиомикрофоны и другие устройства можно будет использовать без разрешений на частоты
В конце ноября в Латвии работало около 10 000 украинцев
Больше никакой рыбы из Рагациемса и Салацгривы? Рыбаки шокированы уничтожением их профессии
С 1 января заметно вырастут дорожные пошлины для грузовиков
У предпринимателя, осуждённого за мошенничество с фондами ЕС, отобрали Крест признания
ЕС хочет прекратить импорт российского газа к 2027 году
Решение о возможных штрафных санкциях для «Škoda Vagonka» могут принять до конца года
На Островах Кука зарегистрированы 34 танкера «теневого флота» России и Ирана
Новая идея: Латвия может начать арендовать поезда у Эстонии
Большинство A320 уже обновлены: под заменой ПО остаётся менее 100 самолётов
Латвийское агентство делит деньги ЕС по гороскопу? Общество недоумевает
От невыплат до эксплуатации: иностранные работники всё чаще становятся жертвами в Латвии
Самому богатому жителю Латвии Петру Авену помогают русские кони и минеральная вода
