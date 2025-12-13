Baltijas balss logotype
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
Бизнес

«flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай

1
Изображение к статье: «Тёмный день для Европы»: ЕС ослабляет нормы защиты прав человека в поставках
Бизнес

«Тёмный день для Европы»: ЕС ослабляет нормы защиты прав человека в поставках

1
Изображение к статье: Радиомикрофоны и другие устройства можно будет использовать без разрешений на частоты
Бизнес

Радиомикрофоны и другие устройства можно будет использовать без разрешений на частоты

0
Изображение к статье: В конце ноября в Латвии работало около 10 000 украинцев
Бизнес

В конце ноября в Латвии работало около 10 000 украинцев

0
Изображение к статье: Больше никакой рыбы из Рагациемса и Салацгривы? Рыбаки шокированы уничтожением их профессии
Наша Латвия

Больше никакой рыбы из Рагациемса и Салацгривы? Рыбаки шокированы уничтожением их профессии

6
Изображение к статье: С 1 января заметно вырастут дорожные пошлины для грузовиков
Бизнес

С 1 января заметно вырастут дорожные пошлины для грузовиков

1
Изображение к статье: У предпринимателя, осуждённого за мошенничество с фондами ЕС, отобрали Крест признания
Бизнес

У предпринимателя, осуждённого за мошенничество с фондами ЕС, отобрали Крест признания

0
Изображение к статье: ЕС хочет прекратить импорт российского газа к 2027 году
Бизнес

ЕС хочет прекратить импорт российского газа к 2027 году

0
Изображение к статье: Решение о возможных штрафных санкциях для «Škoda Vagonka» могут принять до конца года
Бизнес

Решение о возможных штрафных санкциях для «Škoda Vagonka» могут принять до конца года

0
Изображение к статье: Foto: Finnish Border Guard.
В мире

На Островах Кука зарегистрированы 34 танкера «теневого флота» России и Ирана

0
Изображение к статье: Новая идея: Латвия может начать арендовать поезда у Эстонии
Наша Латвия

Новая идея: Латвия может начать арендовать поезда у Эстонии

5
Изображение к статье: Большинство A320 уже обновлены: под заменой ПО остаётся менее 100 самолётов
Бизнес

Большинство A320 уже обновлены: под заменой ПО остаётся менее 100 самолётов

0
Изображение к статье: Латвийское агентство делит деньги ЕС по гороскопу? Общество недоумевает
Бизнес

Латвийское агентство делит деньги ЕС по гороскопу? Общество недоумевает

0
Изображение к статье: От невыплат до эксплуатации: иностранные работники всё чаще становятся жертвами в Латвии
Бизнес

От невыплат до эксплуатации: иностранные работники всё чаще становятся жертвами в Латвии

0
Изображение к статье: Свои дела олигарх решал на высоком уровне. Иконка видео
Бизнес

Самому богатому жителю Латвии Петру Авену помогают русские кони и минеральная вода

1
