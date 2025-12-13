Baltijas balss logotype
Футбол

Изображение к статье: Чемпионат Испании. «Атлетико» благодаря голу Антуана Гризманна одержал победу над «Валенсией»
Спорт

Чемпионат Испании. «Атлетико» благодаря голу Антуана Гризманна одержал победу над «Валенсией»

0
Изображение к статье: Парижский суд отклонил апелляцию Килиана Мбаппе о замораживании счетов «ПСЖ»
Спорт

Парижский суд отклонил апелляцию Килиана Мбаппе о замораживании счетов «ПСЖ»

0
Изображение к статье: Конфликт Мохамеда Салаха и Арне Слота не исчерпан, несмотря на возвращение игрока в состав
Спорт

Конфликт Мохамеда Салаха и Арне Слота не исчерпан, несмотря на возвращение игрока в состав

0
Изображение к статье: Стивен Джеррард «не против» возглавить «Ливерпуль»
Спорт

Стивен Джеррард «не против» возглавить «Ливерпуль»

0
Изображение к статье: Николато продолжит возглавлять сборную Латвии по футболу как минимум до апреля следующего года
Спорт

Николато продолжит возглавлять сборную Латвии по футболу как минимум до апреля следующего года

0
Изображение к статье: Карим Бензема: если меня пригласят в сборную Франции, я приеду
Спорт

Карим Бензема: если меня пригласят в сборную Франции, я приеду

0
Изображение к статье: Футболист Дмитрий Зеленков стал отцом
Спорт

Футболист Дмитрий Зеленков стал отцом

0
Изображение к статье: Лига чемпионов. «Карабах» был в шаге от очередной сенсации
Спорт

Лига чемпионов. «Карабах» был в шаге от очередной сенсации

0
Изображение к статье: Мадридский «Реал» без Мбаппе проиграл «Манчестер Сити»
Спорт

Мадридский «Реал» без Мбаппе проиграл «Манчестер Сити»

0
Изображение к статье: Мбаппе сломал палец в матче «Реала» с «Сельтой»
Спорт

Мбаппе сломал палец в матче «Реала» с «Сельтой»

0
Изображение к статье: Арне Слот о ситуации с Салахом: он имеет право на эти чувства, но не имеет права делиться ими со СМИ
Спорт

Арне Слот о ситуации с Салахом: он имеет право на эти чувства, но не имеет права делиться ими со СМИ

0
Изображение к статье: Мохамеда Салаха исключили из состава «Ливерпуля» на матч ЛЧ с «Интером»
Спорт

Мохамеда Салаха исключили из состава «Ливерпуля» на матч ЛЧ с «Интером»

0
Изображение к статье: В матчах ЧМ-2026 будут перерывы на водопой раз в тайм на три минуты независимо от погоды. К каждому тайму будут компенсировать это время
Спорт

В матчах ЧМ-2026 будут перерывы на водопой раз в тайм на три минуты независимо от погоды. К каждому тайму будут компенсировать это время

0
Изображение к статье: Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас», обыграв «Фулхэм», обошел «Челси» и поднялся на четвертое место
Спорт

Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас», обыграв «Фулхэм», обошел «Челси» и поднялся на четвертое место

0
Изображение к статье: Чемпионат Англии. «Ливерпуль» не смог обыграть «Лидс», ведя в счете 2:0
Спорт

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» не смог обыграть «Лидс», ведя в счете 2:0

0
