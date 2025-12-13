Чемпионат Испании. «Атлетико» благодаря голу Антуана Гризманна одержал победу над «Валенсией»
Парижский суд отклонил апелляцию Килиана Мбаппе о замораживании счетов «ПСЖ»
Конфликт Мохамеда Салаха и Арне Слота не исчерпан, несмотря на возвращение игрока в состав
Стивен Джеррард «не против» возглавить «Ливерпуль»
Николато продолжит возглавлять сборную Латвии по футболу как минимум до апреля следующего года
Карим Бензема: если меня пригласят в сборную Франции, я приеду
Футболист Дмитрий Зеленков стал отцом
Лига чемпионов. «Карабах» был в шаге от очередной сенсации
Мадридский «Реал» без Мбаппе проиграл «Манчестер Сити»
Мбаппе сломал палец в матче «Реала» с «Сельтой»
Арне Слот о ситуации с Салахом: он имеет право на эти чувства, но не имеет права делиться ими со СМИ
Мохамеда Салаха исключили из состава «Ливерпуля» на матч ЛЧ с «Интером»
В матчах ЧМ-2026 будут перерывы на водопой раз в тайм на три минуты независимо от погоды. К каждому тайму будут компенсировать это время
Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас», обыграв «Фулхэм», обошел «Челси» и поднялся на четвертое место
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» не смог обыграть «Лидс», ведя в счете 2:0
