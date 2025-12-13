Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Витолиньш обозначил цели и приоритеты сборной Латвии по хоккею
Хоккейные площадки на Олимпиаде будут короче, чем в НХЛ
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 9 декабря
Сидни Кросби повторил редкое достижение Гретцки и Дионна в истории НХЛ
«Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», Овечкин оформил дубль
НХЛ. Александр Овечкин продлил результативную серию
НХЛ. Сидни Кросби приблизился к рекорду Горди Хоу
«Вашингтон» победил «Виннипег», Овечкин забросил одну шайбу
Овечкин оформил хет-трик и сделал голевую передачу
Легендарный Александр Овечкин догнал культового Уэйна Гретцки. Еще раз
НХЛ. Александр Овечкин побил рекорды Горди Хоу и Яромира Ягра
«Не каждая команда едет в Европу!» – Шилов перед матчами НХЛ в Стокгольме
Культовый Александр Могильный введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Александр Овечкин выбил 900 голов и не остался без шайбы на память
