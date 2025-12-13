Baltijas balss logotype
Хоккей

Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт

Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией

0
Изображение к статье: Витолиньш обозначил цели и приоритеты сборной Латвии по хоккею
Спорт

Витолиньш обозначил цели и приоритеты сборной Латвии по хоккею

0
Изображение к статье: Хоккейные площадки на Олимпиаде будут короче, чем в НХЛ
Спорт

Хоккейные площадки на Олимпиаде будут короче, чем в НХЛ

0
Изображение к статье: Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 9 декабря
Спорт

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 9 декабря

0
Изображение к статье: Сидни Кросби повторил редкое достижение Гретцки и Дионна в истории НХЛ
Спорт

Сидни Кросби повторил редкое достижение Гретцки и Дионна в истории НХЛ

0
Изображение к статье: «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», Овечкин оформил дубль
Спорт

«Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», Овечкин оформил дубль

0
Изображение к статье: НХЛ. Александр Овечкин продлил результативную серию
Спорт

НХЛ. Александр Овечкин продлил результативную серию

0
Изображение к статье: НХЛ. Сидни Кросби приблизился к рекорду Горди Хоу
Спорт

НХЛ. Сидни Кросби приблизился к рекорду Горди Хоу

0
Изображение к статье: «Вашингтон» победил «Виннипег», Овечкин забросил одну шайбу
Спорт

«Вашингтон» победил «Виннипег», Овечкин забросил одну шайбу

0
Спорт

Овечкин оформил хет-трик и сделал голевую передачу

0
Изображение к статье: Легендарный Александр Овечкин догнал культового Уэйна Гретцки. Еще раз
Спорт

Легендарный Александр Овечкин догнал культового Уэйна Гретцки. Еще раз

0
Изображение к статье: НХЛ. Александр Овечкин побил рекорды Горди Хоу и Яромира Ягра
Спорт

НХЛ. Александр Овечкин побил рекорды Горди Хоу и Яромира Ягра

0
Изображение к статье: «Не каждая команда едет в Европу!» – Шилов перед матчами НХЛ в Стокгольме
Спорт

«Не каждая команда едет в Европу!» – Шилов перед матчами НХЛ в Стокгольме

0
Изображение к статье: Культовый Александр Могильный введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Спорт

Культовый Александр Могильный введен в Зал хоккейной славы в Торонто

0
Изображение к статье: Александр Овечкин выбил 900 голов и не остался без шайбы на память
Спорт

Александр Овечкин выбил 900 голов и не остался без шайбы на память

0
