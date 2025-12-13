Латвия может быть замешана в еще одном коррупционном скандале на Украине
Лукашенко встретился со спецпосланником президента США Трампа
Комментарий раввина из Израиля: «Если еврей крестился, он не может репатриироваться»
Почему Тони Блэйр отстранен от управления сектором Газа
Япония отказалась передавать Украине замороженные активы РФ в 30 000 000 000 долларов
Как 35-летний араб из Газы возглавил произраильскую группировку, и кто его убил
Отец 13 детей Илон Маск выступил с важным заявлением о белой расе
Новая война Ирана против Израиля не за горами
Как 49-летний уроженец Беларуси возглавил разведку «Моссад»
В результате пожара в ресторане в Перу погибли 10 студентов
Римский Папа Лев XIV отказал уважение Православной церкви
Панама неожиданно опередила страны Европы в привлекательности для переезда
Почему израильская армия выгнала 3 боевых генералов
Арабы Израиля учатся в школах исключительно на родном языке
Израиль ликвидировал лидера «Хезболлы»
Copyright | ©2025 All rights reserved |
Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для
восстановления пароля.
Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства
больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой
момент.
Твоя поддержка необходима для поддержания работы нашего ресурса.
Каждый просмотр рекламы помогает нам писать свежие новости и держать вас в курсе событий.