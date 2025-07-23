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Политика

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?

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Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году Эксклюзив!
Политика

Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году

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«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
Политика

«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции

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Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё Эксклюзив!
Политика

Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё

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«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США
Политика

«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США

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Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете?
Политика

Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете?

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Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?
Политика

Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?

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Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением Эксклюзив!
Политика

Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением

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Правительство ЛР в режиме секретности обсудит невыплату российских пенсий
Политика

Правительство ЛР в режиме секретности обсудит невыплату российских пенсий

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Всюду первые с конца: четыре идеи правительства Латвия, чтобы выбраться из аутсайдеров Эксклюзив!
Политика

Всюду первые с конца: четыре идеи правительства Латвия, чтобы выбраться из аутсайдеров

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В Риге три вице-мэра получают три зарплаты.
Политика

В Латвии пытаются остановить неконтролируемое размножение вице–мэров

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Ринкевич обеспокоился климатической нейтральностью Латвии
Политика

Ринкевич обеспокоился климатической нейтральностью Латвии

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Маловато будет! Латвия хочет получить от ЕС больше денег
Политика

Маловато будет! Латвия хочет получить от ЕС больше денег

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Доходы превысили расходы: Латвия обогнала Германию, Швецию и Люксембург
Политика

Доходы превысили расходы: Латвия обогнала Германию, Швецию и Люксембург

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фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Политика

В Кабмине Латвии решают судьбу пенсий по выслуге лет

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