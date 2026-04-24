Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам на следующей неделе надеется завершить работу над многочисленными поправками к новому законопроекту об иммиграции. Как ожидается, еще через неделю Сейм может принять этот закон в окончательном чтении. Напомним: часть депутатов - главным образом от Национального объединения, - хотят ужесточить порядок въезда в страну граждан третьих стран и прежде всего тех, кто хочет получить учебные визы или виды на жительство. Несколько поправок, напротив, предусматривают стимулирование въезда в страну граждан третьих стран, но только состоятельных - предлагается выдавать временные виды на жительство в обмен на инвестиции в экономику (создание компаний) и в недвижимость.

Продолжит свою работу и парламентская следственная комиссия по миграции - депутаты узнают мнение экспертов о том, есть ли у Латвии все-таки шанс избежать требования ЕС принять иммигрантов (беженцев) по квотам или заплатить в случае отказа принять беженцев.

Подкомиссия по демографии обсудит предложения по улучшению демографической ситуации в 2027-м году.

Также на следующей неделе по инициативе юридической комиссии Сейма пройдет конференция с явно предвыборным "оттенком". Депутаты и эксперты обсудят "юридические и социально-экономические аспекты русификации и советского колониализма в Латвии".

В свою очередь, в подкомиссии по здравоохранение запланирован обмен мнениями с организаторами здравоохранения на тему готовности больничной инфраструктуры к чрезвычайным ситуациям. То есть речь идет о том, насколько латвийские стационары и другие медицинские учреждения будут готовы и к массовому приему пациентов, и к перебоям с подачей электричества, и к другим ЧП.