Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Демография, иммиграция и русификация. Что обсудит Сейм? 1 679

Политика
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

В повестке дня парламента и обсуждение готовности инфраструктуры больниц к кризисным ситуациям.

Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам на следующей неделе надеется завершить работу над многочисленными поправками к новому законопроекту об иммиграции. Как ожидается, еще через неделю Сейм может принять этот закон в окончательном чтении. Напомним: часть депутатов - главным образом от Национального объединения, - хотят ужесточить порядок въезда в страну граждан третьих стран и прежде всего тех, кто хочет получить учебные визы или виды на жительство. Несколько поправок, напротив, предусматривают стимулирование въезда в страну граждан третьих стран, но только состоятельных - предлагается выдавать временные виды на жительство в обмен на инвестиции в экономику (создание компаний) и в недвижимость.

Продолжит свою работу и парламентская следственная комиссия по миграции - депутаты узнают мнение экспертов о том, есть ли у Латвии все-таки шанс избежать требования ЕС принять иммигрантов (беженцев) по квотам или заплатить в случае отказа принять беженцев.

Подкомиссия по демографии обсудит предложения по улучшению демографической ситуации в 2027-м году.

Также на следующей неделе по инициативе юридической комиссии Сейма пройдет конференция с явно предвыборным "оттенком". Депутаты и эксперты обсудят "юридические и социально-экономические аспекты русификации и советского колониализма в Латвии".

В свою очередь, в подкомиссии по здравоохранение запланирован обмен мнениями с организаторами здравоохранения на тему готовности больничной инфраструктуры к чрезвычайным ситуациям. То есть речь идет о том, насколько латвийские стационары и другие медицинские учреждения будут готовы и к массовому приему пациентов, и к перебоям с подачей электричества, и к другим ЧП.

Читайте нас также:
#здравоохранение #Латвия #демография #миграция #парламент #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео