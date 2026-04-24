Как ожидается, на ближайшем коалиционном совете "зеленые крестьяне" попытаются убедить партнеров согласиться начать в правительстве и Сейме дискуссию о втором пенсионном уровне и, в частности, о предоставлении права латвийцам выбрать средства во 2-м пенсионном уровне хотя бы на лечение. Однако уже практически ясно, что паотнеры по власти будут категорически против данной инициативы "зеленых крестьян". Не намерены они поддерживать и идею-фикс "зеленых крестьян" о временном снижение НДС на горючее - данное предложение "зеленые крестьяне" также просили внести в повестку дня коалиционного совета.

Судя по всему, партнеры вернутся к теме о возможной реорганизации минсообщений. Напомним, что это было одним из условий все тех же "зеленых крестьян" - иначе они не соглашались голосовать за выдачу кредита airBaltic.

Правящие готовятся и вернуться к вопросу о ликвидации Фонда интеграции с передачей части его функций минкульту.

Правящие намерены и обсудить возможные меры поддержки населения и бизнеса в следующем отопительном сезоне, если цены на энергоресурсы в свете затянувшегося конфликта в Персидском заливе будут расти. Впрочем, поддержка бизнесу потребуется еще до отопительного сезона - если стоимость горючего улетит в космос.