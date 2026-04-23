В министерстве считают, что разговоры о снижении ставки НДС на топливо в настоящее время больше похожи на политическую риторику, так как на практике Латвия не сможет осуществить такой шаг без противоречий с правилами ЕС.

Минфин пояснил, что НДС является гармонизированным налогом в ЕС и его применение регулируется Директивой по НДС, которая не предусматривает возможности снижения ставки НДС на топливо. Это означает, что способность Латвии сдерживать рост цен на топливо таким образом не зависит исключительно от политического решения правительства или Сейма.

Директива по НДС требует от государств-членов применять стандартную ставку НДС ко всем товарам и услугам. Пониженные ставки НДС могут применяться только к некоторым четко определенным категориям товаров и услуг. К ним относятся, например, продукты питания, лекарства, пассажирский транспорт, книги и, в определенных случаях, некоторые виды энергоносителей. Однако топливо для транспортных средств не включено в этот список, что означает, что у государств-членов нет законных оснований применять пониженную ставку НДС к бензину, дизельному топливу или другим видам транспортного топлива.

Минфин отмечает, что Польша и Испания временно ввели пониженную ставку НДС на топливо в ответ на резкий рост цен, однако Европейская комиссия уже публично указала, что такие решения не соответствуют действующей директиве.

Министр экономики Виктор Валайнис сказал, отмечает, что Министерство экономики в тесном сотрудничестве с другими министерствами и представителями отраслей активно работает над смягчением влияния ближневосточного конфликта на экономику Латвии. Цель - своевременно отреагировать на колебания цен на энергоносители и неопределенность рынка, обеспечив при этом поддержку населения и сохранив конкурентоспособность предприятий.