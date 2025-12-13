Ученые: древний крокодил гонял динозавров 240 000 000 лет назад
Тараканы разносят аллергию, выяснили биологи из США
Никто не помогает! Жители обеспокоены судьбой лебедят
В Лиепае чайки терроризируют жителей
В Таллиннском зоопарке производят самый экзотический в Эстонии навоз
В этом году в Эстонии во время гнездования погибло около 120 000 птенцов
Косатки пошли на абордаж – они массово топят парусные яхты
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
Дикие медоносные пчелы официально включены в список исчезающих видов Европы
Морской парк в Канаде угрожает усыпить 30 белух из-за финансовых трудностей
Бородачи веками собирали в гнездах забытые людьми вещи: исследование
Ветеринарам в США станет сложнее менять работу
Первый в этом году случай гриппа у диких птиц выявили в Латвии
Как саранча размножается в адских условиях Сахары?
Как долго осталось существовать латвийской голубой корове?
Copyright | ©2025 All rights reserved |
Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для
восстановления пароля.
Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства
больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой
момент.
Твоя поддержка необходима для поддержания работы нашего ресурса.
Каждый просмотр рекламы помогает нам писать свежие новости и держать вас в курсе событий.