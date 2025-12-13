Baltijas balss logotype
Изображение к статье: Кровавые разборки доисторических рептилий. Иконка видео
В мире животных

Ученые: древний крокодил гонял динозавров 240 000 000 лет назад

0
Изображение к статье: Усатые деятели плодятся со страшной скоростью. Иконка видео
В мире животных

Тараканы разносят аллергию, выяснили биологи из США

0
Изображение к статье: Никто не помогает! Жители обеспокоены судьбой лебедят
Наша Латвия

Никто не помогает! Жители обеспокоены судьбой лебедят

0
Изображение к статье: В Лиепае чайки терроризируют жителей
Наша Латвия

В Лиепае чайки терроризируют жителей

0
Изображение к статье: В Таллиннском зоопарке производят самый экзотический в Эстонии навоз
В мире

В Таллиннском зоопарке производят самый экзотический в Эстонии навоз

0
Изображение к статье: В этом году в Эстонии во время гнездования погибло около 120 000 птенцов
В мире

В этом году в Эстонии во время гнездования погибло около 120 000 птенцов

1
Изображение к статье: Косатки пошли на абордаж – они массово топят парусные яхты
В мире животных

Косатки пошли на абордаж – они массово топят парусные яхты

1
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
В мире животных

Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»

0
Изображение к статье: Дикие медоносные пчелы официально включены в список исчезающих видов Европы
В мире животных

Дикие медоносные пчелы официально включены в список исчезающих видов Европы

0
Изображение к статье: Морской парк в Канаде угрожает усыпить 30 белух из-за финансовых трудностей
В мире животных

Морской парк в Канаде угрожает усыпить 30 белух из-за финансовых трудностей

0
Изображение к статье: Бородачи веками собирали в гнездах забытые людьми вещи: исследование
В мире животных

Бородачи веками собирали в гнездах забытые людьми вещи: исследование

0
Изображение к статье: Ветеринарам в США станет сложнее менять работу
В мире животных

Ветеринарам в США станет сложнее менять работу

0
Изображение к статье: Первый в этом году случай гриппа у диких птиц выявили в Латвии
В мире животных

Первый в этом году случай гриппа у диких птиц выявили в Латвии

0
Изображение к статье: Как саранча размножается в адских условиях Сахары?
В мире животных

Как саранча размножается в адских условиях Сахары?

0
Изображение к статье: By Thomas W . Wyrwoll
Наша Латвия

Как долго осталось существовать латвийской голубой корове?

2
