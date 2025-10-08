Крупные птицы вроде грифов, орлов и ястребов, в том числе бородачи или ягнятники, могут пользоваться одним и тем же гнездом веками, если оно находится в безопасности. Оно передается по наследству. Ученые изучили несколько подобных гнезд и обнаружили в них культурные артефакты человечества.

Бородач — это крупная и очень редкая птица семейства ястребов, которая находится под угрозой исчезновения.

Бородачи любят строить свои гнезда в труднодоступных местах: в пещерах, нишах под скальными выступами или высоко в горах. Чаще всего птиц можно встретить в европейских горных цепях, например, в Пиренеях. В подобных местах обычно сухой климат, а именно благодаря ему все, что попадает в гнездо, сохраняется на долгие-долгие годы.

Более десяти лет назад испанские ученые детально изучили 12 подобных старинных гнезд бородачей в районах южной Испании, где самих птиц уже не было — они вымерли там около 70-130 лет назад. И только сейчас опубликовали свое исследование в журнале Ecology.

Специалисты не просто перебрали содержимое гнезд, а изучили их по слоям, ведь каждый из них — след жизни определенного поколения птиц.

Оказалось, что за столетия в этих гнездах скопилось огромное количество всего: скорлупа от их собственных яиц, кости и останки добычи, а также самые разные материалы, которые бородачи использовали для обустройства жилища.

Но больше всего ученых заинтересовали 226 предметов, которые были созданы руками человека. Среди находок были:

рогатка, сплетенная из травы эспарто — жесткого средиземноморского злака, из которого раньше плели корзины, веревки и даже сандалии; старый ботинок; наконечник от арбалетного болта; украшенный, орнаментированный кусок овечьей шкуры; деревянное копье.

Ученые решили определить возраст этих находок с помощью радиоуглеродного анализа. Оказалось, что некоторым вещам больше 600 лет. Например, ботинку — около 675 лет, а украшенному кожаному изделию — примерно 650 лет.

Кроме предметов, сделанных и обработанных человеком, исследователи нашли 2117 костей, 86 копыт, 72 фрагмента кожи, 11 пучков шерсти и 43 фрагмента яичной скорлупы.