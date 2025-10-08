Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бородачи веками собирали в гнездах забытые людьми вещи: исследование 0 253

В мире животных
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бородачи веками собирали в гнездах забытые людьми вещи: исследование

Крупные птицы вроде грифов, орлов и ястребов, в том числе бородачи или ягнятники, могут пользоваться одним и тем же гнездом веками, если оно находится в безопасности. Оно передается по наследству. Ученые изучили несколько подобных гнезд и обнаружили в них культурные артефакты человечества.

Бородач — это крупная и очень редкая птица семейства ястребов, которая находится под угрозой исчезновения.

Бородачи любят строить свои гнезда в труднодоступных местах: в пещерах, нишах под скальными выступами или высоко в горах. Чаще всего птиц можно встретить в европейских горных цепях, например, в Пиренеях. В подобных местах обычно сухой климат, а именно благодаря ему все, что попадает в гнездо, сохраняется на долгие-долгие годы.

Более десяти лет назад испанские ученые детально изучили 12 подобных старинных гнезд бородачей в районах южной Испании, где самих птиц уже не было — они вымерли там около 70-130 лет назад. И только сейчас опубликовали свое исследование в журнале Ecology.

Специалисты не просто перебрали содержимое гнезд, а изучили их по слоям, ведь каждый из них — след жизни определенного поколения птиц.

Оказалось, что за столетия в этих гнездах скопилось огромное количество всего: скорлупа от их собственных яиц, кости и останки добычи, а также самые разные материалы, которые бородачи использовали для обустройства жилища.

Но больше всего ученых заинтересовали 226 предметов, которые были созданы руками человека. Среди находок были:

рогатка, сплетенная из травы эспарто — жесткого средиземноморского злака, из которого раньше плели корзины, веревки и даже сандалии;
старый ботинок;
наконечник от арбалетного болта;
украшенный, орнаментированный кусок овечьей шкуры;
деревянное копье.

Ученые решили определить возраст этих находок с помощью радиоуглеродного анализа. Оказалось, что некоторым вещам больше 600 лет. Например, ботинку — около 675 лет, а украшенному кожаному изделию — примерно 650 лет.

Кроме предметов, сделанных и обработанных человеком, исследователи нашли 2117 костей, 86 копыт, 72 фрагмента кожи, 11 пучков шерсти и 43 фрагмента яичной скорлупы.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

У ласточек нашли необычное свойство
Изображение к статье: У ласточек нашли необычное свойство
Могут ли собаки когда-нибудь заговорить — отвечают ученые
Изображение к статье: Могут ли собаки когда-нибудь заговорить — отвечают ученые
Пиявки не всегда сосали кровь: ученые выяснили, что заставило их поменять тип питания
Изображение к статье: Пиявки не всегда сосали кровь: ученые выяснили, что заставило их поменять тип питания
В океанах стали находить гибридов дельфинов — признак, что экосистема не в порядке
Изображение к статье: В океанах стали находить гибридов дельфинов — признак, что экосистема не в порядке
Изображение к статье: Морской парк в Канаде угрожает усыпить 30 белух из-за финансовых трудностей
Морской парк в Канаде угрожает усыпить 30 белух из-за финансовых трудностей 120
Изображение к статье: Учёные обнаружили универсальный крик тревоги у птиц по всему миру
Учёные обнаружили универсальный крик тревоги у птиц по всему миру 127
Изображение к статье: Для акул ввели стандарты здоровья — рассказываем, зачем это понадобилось
Для акул ввели стандарты здоровья — рассказываем, зачем это понадобилось 1 140
Изображение к статье: Почему у собак появляются слезные дорожки на глазах и как с ними справляться?
Почему у собак появляются слезные дорожки на глазах и как с ними справляться? 216

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп странно ответил на вопрос об Украине
В мире
Трамп странно ответил на вопрос об Украине 0
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 20
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 9
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 10
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 48
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 73
Изображение к статье: Трамп странно ответил на вопрос об Украине
В мире
Трамп странно ответил на вопрос об Украине 0
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 20
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео