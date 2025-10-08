Морской парк Marineland, расположенный в городе Ниагара-Фолс рядом с известным водопадом, пригрозил эвтаназией 30 белух, если федеральное правительство Канады не предоставит финансовую поддержку, необходимую для содержания животных, сообщает The Guardian.

Парк, занимающий почти 1 тыс. акров (400 га), сочетает функции парка развлечений, зоопарка и аквариума. Ранее он неоднократно подвергался критике за плохие условия содержания животных, а в 2025 году не открылся в летний сезон.

Адвокат парка сообщал о планах оперативно переместить оставшихся белух. Marineland планировал отправить их в тематический парк Chimelong Ocean Kingdom в китайском городе Чжухай, однако министр рыболовства Канады Джоанн Томпсон заблокировала разрешение на экспорт, отметив, что «одобрение запроса означало бы продолжение жизни в неволе».

С 2019 года в парке погибло 20 китов — 19 белух и одна косатка. Активисты настаивают на переводе оставшихся животных в специализированный заповедник, хотя подходящих мест для этого немного.

В письме от 3 октября руководство Marineland предупредило, что парк находится в «критическом финансовом состоянии» и не располагает ресурсами для «адекватного ухода за китами». Компания отметила, что если федеральное правительство не выделит финансирование или не разрешит экспорт до 7 октября, ей придется «принять разрушительное решение» — подвергнуть эвтаназии одну из крупнейших в мире популяций белух в неволе.

Премьер Онтарио Дуг Форд заявил, что власти «сделают все возможное», чтобы обеспечить оставшимся китам «наилучшие условия жизни». По законам провинции власти имеют право изъять животных для их безопасности, при этом расходы могут быть компенсированы после продажи парка.