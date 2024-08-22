Baltijas balss logotype

Пытался дать взятку: сотрудника системы МВД ЛР поймали за рулем в стельку пьяным 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.08.2024
LETA
Пытался дать взятку: сотрудника системы МВД ЛР поймали за рулем в стельку пьяным

Рижский районный суд приговорил работника учреждения, курируемого министром внутренних дел, к двум месяцам лишения свободы за вождение в нетрезвом состоянии и дачу взятки государственному чиновнику, сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения 2,86 промилле и дал взятку в размере 400 евро, чтобы избежать возбуждения уголовного дела против него.

Хотя обвиняемый ранее не был судим, прокурор в ходе судебных прений, описывая характер двух преступлений, причиненный ущерб и личность обвиняемого, указал, что поведение обвиняемого в дорожном движении было откровенно нигилистическим и граничило с безрассудным, что у обвиняемого искаженное понимание верховенства закона и его личность была предрасположена к совершению преступлений в сфере дорожного движения.

Управляя транспортным средством в населенном пункте с такой высокой концентрацией алкоголя в крови, обвиняемый по своей сути поставил под угрозу общественную безопасность в сфере движения и эксплуатации транспортных средств, здоровье и жизнь людей, а также, возможно, имущественные интересы физических и юридических лиц.

Давая взятку и при этом неоднократно подчеркивая свою длительную службу в органах государственной власти, обвиняемый открыто демонстрировал свою убежденность в принадлежности к социальному классу, дающему ему необоснованные и незаконные преимущества перед другими членами общества, а также свою убежденность в том, что с помощью определенной суммы денег он может добиться урегулирования, заявил прокурор.

Суд приговорил его к двум месяцам лишения свободы и пяти годам лишения права управления транспортным средством, а также постановил конфисковать предмет преступления - автомобиль - и 400 евро.

#взятка #пьяная езда
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    22-го августа

    ну хоть так!

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео