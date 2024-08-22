Пытался дать взятку: сотрудника системы МВД ЛР поймали за рулем в стельку пьяным

Рижский районный суд приговорил работника учреждения, курируемого министром внутренних дел, к двум месяцам лишения свободы за вождение в нетрезвом состоянии и дачу взятки государственному чиновнику, сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения 2,86 промилле и дал взятку в размере 400 евро, чтобы избежать возбуждения уголовного дела против него.

Хотя обвиняемый ранее не был судим, прокурор в ходе судебных прений, описывая характер двух преступлений, причиненный ущерб и личность обвиняемого, указал, что поведение обвиняемого в дорожном движении было откровенно нигилистическим и граничило с безрассудным, что у обвиняемого искаженное понимание верховенства закона и его личность была предрасположена к совершению преступлений в сфере дорожного движения.

Управляя транспортным средством в населенном пункте с такой высокой концентрацией алкоголя в крови, обвиняемый по своей сути поставил под угрозу общественную безопасность в сфере движения и эксплуатации транспортных средств, здоровье и жизнь людей, а также, возможно, имущественные интересы физических и юридических лиц.

Давая взятку и при этом неоднократно подчеркивая свою длительную службу в органах государственной власти, обвиняемый открыто демонстрировал свою убежденность в принадлежности к социальному классу, дающему ему необоснованные и незаконные преимущества перед другими членами общества, а также свою убежденность в том, что с помощью определенной суммы денег он может добиться урегулирования, заявил прокурор.

Суд приговорил его к двум месяцам лишения свободы и пяти годам лишения права управления транспортным средством, а также постановил конфисковать предмет преступления - автомобиль - и 400 евро.