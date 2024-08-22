Только за этот месяц жулики выманили у рижских пенсионерок 210 тыс евро

Поверив в историю про близкого человека, попавшего в аварию, рижские пенсионеры передали мошенникам 210 000 евро, сообщили в Государственной полиции.

Управление Государственной полиции Рижского региона расследует 16 уголовных производств по делу о обмане женщин пенсионного возраста в августе этого года. В большинстве случаев пострадали жительницы Пардаугавы.

Женщинам позвонил незнакомый человек, который говорил по-русски, и сообщил, что звонит из полиции, а их близкий человек попал в дорожно-транспортное происшествие и в большую беду. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела в отношении участника ДТП, мошенник требовали выдать им крупные суммы денег.

Кто-то передал курьеру 4000 евро, 8000 евро, а одна женщина отдала деньги курьеру в размере 50 000 евро наличными.

В большинстве своем пострадавшие давали деньги путем личной встречи с курьером, присланным преступниками, но в некоторых случаях деньги даже передавали незнакомому человеку через окно.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, преступники звонили из колл-центра за пределами Латвии, используя технологии подделки номеров.