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ООН: более 50% украинских военнопленных подверглась в РФ сексуальному насилию (ВИДЕО) 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.08.2024
BB.LV
Плен - это всегда неизвестность и страдания.

Плен - это всегда неизвестность и страдания.

"Хуже всего обращались с офицерами и добровольцами".

Французская газета Le Monde опубликовала истории освобожденных из российского плена украинцев и фотографии некоторых из них. 26-летний Владимир попал в плен под Мариуполем в начале войны и провел в заключении более двух лет — 26 месяцев. «Когда мы прибыли в тюрьму, нас подвергли тому, что русские называют „приемом“: жестокому избиению, — приводит его слова издание. — Мы спали на грязных, сырых матрасах на полу. У нас не было питьевой воды, только вода из автоцистерны. Как с офицером, со мной обращались более жестоко, чем с другими заключенными. Хуже всего обращались с офицерами и добровольцами».

29-летний служащий Национальной гвардии Роман, оказался в плену в первый день вторжения на Чернобыльскую АЭС и провел в плену 27 месяцев. «Меня держали в здании девятнадцатого века, в котором было холодно и сыро. Условия были ужасными. Нам приходилось все время стоять. Нас били каждый раз, когда приходили надзиратели, дважды в день, и во время допросов», — рассказывает он.

В докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине, эксперты Миссии, побеседовавшие с 60 освобожденными украинскими военнопленными, сообщали о пытках и казнях военнопленных.

«Почти каждый из опрошенных нами украинских военнопленных рассказывал о том, что российские военнослужащие или должностные лица пытали его во время плена, неоднократно избивали, применяли электрошок, угрожали расстрелом, заставляли подолгу стоять в сложных позах и имитировали казнь. Более половины из них подверглись сексуальному насилию, — заявила тогда глава Миссии Даниэль Белл. — Большинство военнопленных также рассказывали о страданиях, которые они переживали из-за того, что им не разрешали общаться со своими семьями, лишали адекватного питания и медицинской помощи».

Представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными при ГУР Петр Яценко рассказал Le Monde, что «94% заключенных, вернувшихся в Украину, подвергались пыткам — как физической боли, так и серьезному унижению их достоинства». Яценко не стал называть цифры, касающиеся случаев изнасилования, «чтобы не шокировать семьи», но подчеркнул, что «сексуальное насилие является частью культуры насилия в российской тюремной системе».

В отчете ООН по случаю Международного дня в поддержку жертв пыток подчеркивается: оказаться в российском плену равносильно попаданию в ад. «Каждый опрошенный заключенный сообщил о случаях пыток, жестоких избиений, длительного пребывания в стрессовом положении, ударов током по гениталиям и нападений собак», — отмечают эксперты Миссии, которые опросили примерно 600 из 3300 украинских военнопленных, которых удалось обменять после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявлял в начале июня, что в российском плену физическим и моральным пыткам подвергаются до 90% украинских военнопленных.

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Комментарии (2)

  • КЮ
    Кінґ ЮА
    24-го января

    @Дед Вот если бы то же самое было сказано на Russia Today... Вы бы в это поверили?

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  • Д
    Дед
    24-го августа

    А еще пленных заставляют рожать и русские солдаты едят родившихся детей, а также вырывают и съедают сердце. Какую бредятину только не придумают.

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