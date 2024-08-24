Основатель Telegram миллиардер Павел Дуров взят под стражу в Париже

Павел Дуров задержан в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного самолета, сообщают французские СМИ.

По информации французского телеканала TF1, основатель и генеральный директор Telegram был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

39-летнего предпринимателя сопровождали его телохранитель и женщина.

Телеканал утверждает, что Дуров прибыл из Азербайджана и был объявлен в федеральный розыск.

На него якобы был выписан французский «ордер на обыск», выданный OFMI (Национальным управлением судебной полиции) на основании предварительного расследования.

Дуров имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ, Франции и России.

В 2014 году покинул Россию и заявил, что не собирается возвращаться.

В 2022 году его состояние оценивалось в 15,1 млрд. долларов США.

ДОПОЛНЕНО: По данным французского телеканала TF1, причина задержания основателя Telegram в Париже - обвинения мессенджера в содействии торговле наркотиками и преступлениям, связанным с детьми.

Павел Дуров будет находиться под стражей до суда, который состоится в ближайшее время. Дурову могут предъявить, среди прочего, отмывание денег и содействие терроризму.

"На своей платформе он позволил себе совершить неисчислимое количество преступлений, по которым он ничего не делает, чтобы смягчить или сотрудничать", - заявил телеканалу источник, близкий к расследованию.

Основная претензия властей ЕС к Telegram - зашифрованные сообщения, пишет издание. "На протяжении многих лет это стало платформой номер 1 для организованной преступности", - комментирует следователь.