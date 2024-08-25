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Питерская писательница Миронова в 40 лет боится изнасилования мигрантами (ВИДЕО) 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.08.2024
BB.LV
Заходя в кабину лифта, авторка в целях безопасности ведет видеотрансляцию.

Заходя в кабину лифта, авторка в целях безопасности ведет видеотрансляцию.

Ей не понравилась Рига, но теперь проблемы настигли в российском мегаполисе.

Дети мигрантов ножом срезали волосы девочке в московском районе Бутово. Об этом пишут в местных пабликах.

По словам матери пострадавшей, на улице Южной на ребенка напали трое парней неславянской национальности. Она им сделала замечание,чтобы они не матерились, таким образом они решили ответить ей. В комментариях написали, что срезал волосы некий Умид Ширалиев. Этот же Умид в чате заявил, что "Россия получила свою территорию путем терактов".

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На этом фоне известная писательница, автор романа "Мама!!!" Анастасия Миронова (1984), написала в своем аккаунте в запрещенном в РФ Facebook:

"Пару недель назад, я надела обручальное кольцо. Спустя 10 лет брака. Причина основная - желание снизить внимание к себе мигрантов. Думаю, мужчины на самом деле даже примерно не представляют, сколько проблем у наших женщин с сальными взглядами, грязными намеками со стороны мигрантов. Проблемы усугубляются тем, что жительницы того же Петербурга для приезжих из горных таджикских сел выглядят значительно моложе их соплеменниц, потому что таджикские женщины из-за тяжелой жизни рано старятся. Мне сорок, я замужем, у меня ребенок, я иду на вечернюю прогулку в Купчино и справедливо рассчитываю, что уж теперь-то, в этом возрасте и в 2024 году, меня не сволокут в кусты. Но не тут-то было!

Государство импортировало мне на голову массу пешеходов, которые принимают меня за 26-27 летнюю потаскуху, потому что в их селах рано рожающие и тяжело работающие женщины так выглядят уже после двадцати пяти, а по вечерам одни на улицу выходят только проститутки. И мне в родной стране в сорок лет все чаще приходится объяснять чужакам, что я не ищу приключений, мне не нравятся сальные комплименты и я не пойду пить с ними пиво. Чтобы сократить число таких ситуаций, я надела обручальное кольцо... Мне, матери школьнице, вообще не по себе от мыслей, что скоро моя дочь будет ходить по улицам одна".

Несколько лет назад А.Миронова гостила в Латвии, и весьма нелицеприятно отзывалась о нашей республике.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го августа

    Чёрный мешок с прорезью для глаз на себя и шарься. Либо к психиатру, свою манечку и ЧСВэшечку лечить.

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