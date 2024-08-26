Эхо взрывов долго доходило до полиции: мужчина в Старой Риге кидал гранаты

Рижская муниципальная полиция просит граждан опознать мужчину, который, возможно, бросал шумовые гранаты в Старой Риге, сообщили bb.lv в полиции.

Поиски начались после того, как муниципалы получили заявление о том, что 15 июля в Старой Риге были брошены две предполагаемые шумовые гранаты.

Одна граната была взорвана в начале улицы Пелду, а вторая – на улице Грециниеку напротив бара "Ezītis miglā" ("Ёжик в тумане").

По этому случаю начат процесс по административному правонарушению.

В полиции не объяснили, почему между разбрасыванием гранат (15 июля) и началом поиска их метателя (26 августа) прошло более месяца.

Сотрудники муниципальной полиции призывают ознакомиться с фотографиями, на которых изображен вышеупомянутый мужчина, и, в случае его опознания, связаться с ними.

А вот фото, которое публикуют муниципальные полицейские: