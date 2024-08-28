63-летнему театральному деятелю вспомнили все.

Актер из Петербурга Леонид Ворон (при рождении - Кудряшов, псевдонимом он сделал фамилию бабушки) на днях отметил 70-летие. Накануне круглой даты Леонид Павлович рассказал о встречах с именитыми коллегами.

Полвека назад со второй попытки Леонид поступил в ЛГИТМиК. А спустя несколько лет после его окончания, в 28 лет, Кудряшова-Ворона призвали в армию. Режиссер Геннадий Юденич помог ему попасть в Театр армии, который становился солдатской казармой для многих артистов. Вместе с Леонидом срочную службу там несли Олег Меньшиков и Андрей Ташков. Они монтировали декорации, убирали гримерки и драили туалеты. А еще выходили на сцену в эпизодических ролях.

Меньшиков произвел на меня очень плохое впечатление, - вспоминает Леонид. - Неприятный тип, дорвавшийся до власти в 22 года. Олега назначили главным в нашей команде, хотя он на шесть лет меня моложе. Ходил и за всеми наблюдал. Давал указания - кому и что делать. Однажды настала моя очередь мыть пол. Оценивая работу, Меньшиков недовольно сморщился: «Плохо! Переделай!» Я начал с ним спорить, дескать, очень старался, но он стоял на своем: «Мне не нравится, помой снова».

Когда Олег ушел, Леонид проигнорировал его приказ, просто сел и отдыхал. Через некоторое время Меньшиков вернулся, и Ворон показал ему вниз: «Видишь, я все убрал». Хотя и пальцем не пошевелил. «Что-то не очень получилось», - покачал головой Олег.

Но я настаивал: «Посмотри внимательно, чистота же!» - продолжает наш герой. «Ну ладно, - отвечает, - и правда, гораздо лучше стало!»… Меньшиков очень непростой. Что тогда, 40 лет назад, что сейчас. Хотя и очень одаренный, тут сомнений нет. Уж не знаю, изменило ли его то, что он Театр Ермоловой возглавил. Мы не общаемся.

В 1970-х Леонид Ворон побывал в гостях у кинорежиссера Киры Муратовой. Она готовилась к съемкам фильма «Княжна Мэри» по Лермонтову и утвердила актера на одну из ролей.

А изобразить доктора Вернера позвала знаменитого Николая Волкова. Также пригласила невероятно талантливого эстонского актера Юри Ярвета. Я по очереди играл с ними, - вспоминает Леонид Павлович. - Ярвет не знал русского языка, поэтому переписал текст на эстонский и играл на нем. И даже несмотря на это, показался мне лучшим из коллег, с кем доводилось сталкиваться в работе. Даже на пробах! У него так горели глаза, он не давал мне выскочить из роли. Следом я играл ту же сцену с Волковым. Но не видел его глаз и не понимал, что хочет. Он лишь что-то бубнил себе под нос. Может, где-то он и неплохо играл, но совсем не интересовался мной как партнером. Мог бы играть и один, ему было все равно.

Однажды я попал к Кире Георгиевне домой, - продолжает юбиляр. - Народу там тогда собралось много. В числе гостей оказался и Владимир Высоцкий. Он спел нам несколько своих песен. Одна из них была про иконы на стене. Владимир показался мне простым и хорошим человеком, несмотря на свою популярность. А еще я хорошо запомнил, как нашел яйца в квартире Киры и решил приготовить яичницу по-ленинградски для всех гостей. Зачем мне это понадобилось - сам не пойму. Но, как водится, добавил в нее хлеб, чеснок и сало. В итоге все десять яиц сгорели, и гости остались голодными и недовольными. Зато насладились общением. Как говорится, не хлебом единым.

В советские годы Леонид исполнил главные роли в фильмах «Перемена участи» и «Ночное происшествие». В наше время много снимается в сериалах, где ему достаются небольшие роли, в том числе в «Тайнах следствия», «Убойной силе» и «Агенте национальной безопасности». Его лучшими работами зрители называют образы в многосерийках «Сеть», «Королевство кривых...», «Тульский Токарев». Многие годы связывали его с супругой Ириной.

Сейчас Ворон женат в пятый раз. Все его избранницы были актрисами, в том числе прима Театра Вахтангова Елена Ивочкина, известная по кинодетективу «Тайна «Черных дроздов». «Уже 26 лет живу с моей любимой супругой Ириной Викторовой, - добавил Леонид. - Она бывшая артистка, а сейчас кастинг-директор. Детей у меня нет, хотя браков много было... С моей Иришей мы познакомились в 1983-м, когда ей было 18. Я шел по Моховой и увидел, как она переходит улицу от учебного театра к институту. Невероятная красавица в легком сарафане. Наши судьбы пересеклись только 15 лет спустя. Уверен, навсегда».