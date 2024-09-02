Жуть: пожилой мужчина сбил трех мальчиков на пешеходном переходе в Елгаве

В минувшую пятницу на пешеходном переходе в Елгаве были сбиты три мальчика, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Несчастный случай произошел в пятницу незадолго до полудня в Елгаве, на ул. Ригас, когда некий мужчина 1948 г.р. управлял автомобилем "Opel" и, двигаясь с Калнциемского пути в направлении ул. Скауту, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на трех несовершеннолетних.

Все трое детей в результате аварии физически пострадали, поэтому были доставлены в медицинское учреждение.

В полиции выясняют обстоятельства произошедшего.