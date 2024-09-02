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Жуть: пожилой мужчина сбил трех мальчиков на пешеходном переходе в Елгаве 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.09.2024
LETA
Жуть: пожилой мужчина сбил трех мальчиков на пешеходном переходе в Елгаве
ФОТО: LETA

В минувшую пятницу на пешеходном переходе в Елгаве были сбиты три мальчика, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Несчастный случай произошел в пятницу незадолго до полудня в Елгаве, на ул. Ригас, когда некий мужчина 1948 г.р. управлял автомобилем "Opel" и, двигаясь с Калнциемского пути в направлении ул. Скауту, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на трех несовершеннолетних.

Все трое детей в результате аварии физически пострадали, поэтому были доставлены в медицинское учреждение.

В полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (1)

  • JD
    Janis Dombris
    2-го сентября

    Сколько аварий и трагедий еще ожидать пока не введут потолок возраста для автоводителей? Ну невозможно в таком возрасте адекватно реагировать на все ситуации за рулем

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