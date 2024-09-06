Крик о помощи: со среды не могут найти пропавшего в Риге подростка

Сообщается, что 4 августа этого года подросток покину свое место жительства в Риге на улице Элизабетес, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост около 178 см, короткие, темно-каштановые волосы, среднее телосложение. Вероятно, был одет в черно-белую куртку, темные штаны и ярко-красную обувь с белой подошвой.

Полиция призывает жителей внимательно посмотреть на фото Даниила и отозваться, если у вас есть какая-то информация о его возможном местоположении, позвонив по номеру 110.