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Крик о помощи: со среды не могут найти пропавшего в Риге подростка 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.09.2024
BB.LV
Крик о помощи: со среды не могут найти пропавшего в Риге подростка

Сотрудники государственной полиции разыскивают пропавшего Даниила Андронова, 2008 года рождения.

Сообщается, что 4 августа этого года подросток покину свое место жительства в Риге на улице Элизабетес, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост около 178 см, короткие, темно-каштановые волосы, среднее телосложение. Вероятно, был одет в черно-белую куртку, темные штаны и ярко-красную обувь с белой подошвой.

Полиция призывает жителей внимательно посмотреть на фото Даниила и отозваться, если у вас есть какая-то информация о его возможном местоположении, позвонив по номеру 110.

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Комментарии (1)

  • AL
    Andis Logins
    6-го сентября

    Я не понимаю почему для подростков нет гаджет с гпс чтобы билоб всегда такая возможность если кто то пропал то находить с помощью гпс . Ето же все просто и думаю самое лучшее что можно сделать для подростков.!

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