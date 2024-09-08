За сутки на дорогах Латвии поймали несколько в стельку пьяных водителей

За минувшие сутки на дорогах Латвии задержано восемь пьяных водителей, пятеро из них были в состоянии сильного опьянения, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация.

Всего в сфере дорожного движения принято 471 постановление об административных правонарушениях, в том числе 239 в связи с превышением скорости.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три административных процесса и пять уголовных.

В рамках уголовных процессов в двух случаях автомобили будут конфискованы, а в трех случаях с пьяных водителей будет взыскана стоимость использованного в момент фиксации правонарушения транспортного средства.