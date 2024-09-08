Baltijas balss logotype

За сутки на дорогах Латвии поймали несколько в стельку пьяных водителей 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.09.2024
LETA
За сутки на дорогах Латвии поймали несколько в стельку пьяных водителей

За минувшие сутки на дорогах Латвии задержано восемь пьяных водителей, пятеро из них были в состоянии сильного опьянения, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация.

Всего в сфере дорожного движения принято 471 постановление об административных правонарушениях, в том числе 239 в связи с превышением скорости.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три административных процесса и пять уголовных.

В рамках уголовных процессов в двух случаях автомобили будут конфискованы, а в трех случаях с пьяных водителей будет взыскана стоимость использованного в момент фиксации правонарушения транспортного средства.

#пьяная езда
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    8-го сентября

    И сколько аварий совершили эти в стельку пьяные водители? Опять нисколько. А сколько вообще аварий с нетрезвыми водителями? Ноль целых хрен десятых? Тогда почему такие штрафы и такие драконовские меры вплоть до незаконного отбора собственности- автомобиля. Правящим нужно создать видимость заботы о народе, за его же счет.

    4
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео