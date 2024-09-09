Российский беспилотник, разбившийся в Гайгалавской волости Резекненского края, был начиненным взрывчаткой беспилотником типа "Шахед", заявило в понедельник на пресс-конференции руководство Национальных вооруженных сил (НВС).

Беспилотник был деактивирован, и в настоящее время проводится его тщательный анализ.

На протяжении всего инцидента латвийская армия в сотрудничестве с партнерами из НАТО следила за ситуацией.

Министр обороны Андрис Спрудс на пресс-конференции заявил, что Латвия уже усиливает противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на сбитый российский беспилотник в Резекненском крае.

Министр добавил, что низко летящие летательные аппараты создают проблему, потому что их сложно заметить и сбить.

Спрудс сказал, что дрон был направлен против Украины.

ВВ субботу российский военный беспилотник залетел в Латвию из Белоруссии, а затем упал в Резекненском крае.

Расследование инцидента продолжается.

Литва на прямой связи

Тем временем министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас прокомментировал инцидент с российским военным беспилотником, залетевшим на территорию Латвии. Его слова приводит LRT.

Кащюнас отметил, что инцидент с нарушением воздушного пространства Латвии российским военным беспилотником, который там разбился, "не был неожиданным".

Он не дал прямого ответа на вопрос о том, знали ли в НАТО заранее, что беспилотник входит в воздушное пространство Латвии, и акцентировал, что не может раскрывать всю информацию.

"Мы на прямой связи с латвийцами, и ждем информацию от структур НАТО. Когда ее будет больше, мы сообщим столько, сколько необходимо сообщить... Прежде всего, мы должны подождать обсуждения в НАТО относительно того, какие инструменты можно применять в таких ситуациях", – сказал Кащюнас.