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Расизм по–латвийски: вынесен приговор доморощенным скинхедам 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.09.2024
BB.LV
Расизм по–латвийски: вынесен приговор доморощенным скинхедам
ФОТО: LETA

Группа скинхедов оказалась под судом: двух из них приговорили за нападение на гражданина Камеруна к условному тюремному заключению и надзору пробации, сообщила пресс–секретарь прокуратуры Латвии Айга Эйдука.

Вину в нападениях они признали

В соответствии с обвинениями молодые люди, позиционирующие себя как относящиеся к субкультуре скинхедов, 19 марта 2023 года в центре Риги напали на двух велокурьеров.

Двое из обвиняемых молодых людей, один из которых несовершеннолетний, напали на гражданина Камеруна, которого пытались избить, а также ногами пнули по велосипеду потерпевшего, в результате чего потерпевший упал с велосипеда.

Спустя пару часов третий обвиняемый молодой человек вместе с еще одним молодым человеком, уголовный процесс против которого выделен в отдельное производство, напал на гражданина Индии, ударив его. Индиец упал с велосипеда, после чего ему в лицо брызнули перцовым газом.

В ходе разбирательства все обвиняемые свою вину в совершении преступлений признали полностью — они показали, что совершили нападения по расистским мотивам, так как им не нравятся темнокожие люди.

Наказали условно

6 сентября Рижский городской суд рассмотрел уголовное дело о нападении на гражданина Камеруна.

Одного молодого человека суд наказал лишением свободы на один год с назначением его условно с испытательным сроком на три года и надзором пробации на один год и шесть месяцев.

Что существенно: этот молодой человек ранее уже был судим за неразрешенное хранение наркотических веществ.

Второго молодого человека, который является несовершеннолетним, суд наказал на три года надзором пробации.

Суд за нападение на индийца еще впереди

Рассмотрение судом второго уголовного дела о нападении на гражданина Индии назначено на 4 марта 2025 года. Обвиняемый по этому делу молодой человек ранее уже был судим за умышленное нанесение легких телесных повреждений.

Кроме того, прокуратура ранее уже сообщала, что 19 августа этого года Рижский городской суд приговорил его вместе с еще одним обвиняемым, причисляющим себя к радикальному движению "нео–наци", к лишению свободы на один год и шесть месяцев с надзором пробации сроком на два года.

Судя по материалам дела, 22 февраля этого года в Верманском саду в Риге скинхеды заставили двух других молодых людей выполнить нацистское приветствие и прославлять Адольфа Гитлера, после чего запись упомянутого видео распространили в Telegram.

Обучался терроризму, покупал взрывчатку

Тем временем Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила: 2 сентября в прокуратуру было направлено уголовное дело для начала уголовного преследования некоего негражданина Латвии за получение инструкций и информации для совершения терактов, а также за приобретение и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов к огнестрельному оружию.

Подозреваемый был задержан сотрудниками СГБ 2 мая этого года. Во время обыска по месту жительства было изъято более 400 граммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, боеприпасы к огнестрельному оружию и пакет с серной кислотой.

В ходе расследования было установило, что мужчина поддерживает радикальную идеологию террористической группировки Daesh (ИГИЛ).

В качестве меры пресечения подозреваемый заключен под стражу.

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Антон Городницкий
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    12-го сентября

    Да у нас пол сейма и правительства нужно сажать за геноцид против русских. Эта идиотка Ланге давно уже должна была сидеть в тюрьме.

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