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Отбирал сумки, угнал велосипед: в Даугавпилсе поймали хулигана-рецидивиста 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.09.2024
BB.LV
Отбирал сумки, угнал велосипед: в Даугавпилсе поймали хулигана-рецидивиста

На нынешней неделе за несколько ограблений и краж, совершенных с конца августа в Даугавпилсе, был задержан мужчина, сообщает Государственная полиция. Он тащил все, что попадалось: рыболовные снасти, велосипед, 30 евро из BMW.

Во вторник, 10 сентября, должностные лица следственного отдела Южно–Латгальского участка полиции начали уголовный процесс в отношении мужчины 1991 г. р., который в Даугавпилсе, применив насилие, похитил у пострадавшего мужчины сумку, в которой находились деньги и документы.

Кроме того, в отношении мужчины начат уголовный процесс за совершение преступления 8 сентября. Мужчина, применив физическую силу, похитил у потерпевшей сумку, в которой находились мобильные телефоны, деньги, документы и цепочка.

Полицейским также удалось установить, что задержанный совершил и четыре кражи. В том числе 5 сентября мужчина в Даугавпилсе совершил кражу вещей из квартиры, проникнув через окно первого этажа. Кроме того, 5 сентября мужчина проник в подвальное помещение одного из домов и украл рыболовные принадлежности и велосипед. А 29 августа задержанный мужчина разбил окно автомобиля BMW X5 и украл около 30 евро. Кроме того, мужчина совершил кражу вещей 23 августа, когда проник на одну из дач, взломав входную дверь.

#криминал #грабеж
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Антон Городницкий
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го сентября

    Наверное запасы на зиму делал ?

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