Крик о помощи: ушла в лес за грибами и пропала без вести

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Лилию Мостовюк, 1954 года рождения, которая 12 сентября около 10:00 пошла в лес за грибами.

Женщина испытывает трудности в ориентировании в окружающей местности.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы короткие, бордовые. В последний раз на ней были черные спортивные штаны, черная осенняя куртка, фиолетовые резиновые ботильоны, с собой было синее ведро.

Полиция призывает внимательно посмотреть на фото женщины и отозваться всех, у кого есть информация о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.