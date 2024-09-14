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Крик о помощи: ушла в лес за грибами и пропала без вести 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.09.2024
BB.LV
Крик о помощи: ушла в лес за грибами и пропала без вести

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Лилию Мостовюк, 1954 года рождения, которая 12 сентября около 10:00 пошла в лес за грибами.

Женщина испытывает трудности в ориентировании в окружающей местности.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы короткие, бордовые. В последний раз на ней были черные спортивные штаны, черная осенняя куртка, фиолетовые резиновые ботильоны, с собой было синее ведро.

Полиция призывает внимательно посмотреть на фото женщины и отозваться всех, у кого есть информация о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го сентября

    И в какой местности хоть приблезительно? Начался период малохольного дурачья-грибовичья.

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