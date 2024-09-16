"Фигурирует нападение на трех людей, желание похитить человека, желание нанести ему тяжелые травмы".

Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, обвинил эмигранта-олигарха Леонида Невзлина в тяжком уголовном преступлении.

Журналист Михаил Маглов – один из тех, к кому ФБК обратился за помощью с проверкой подлинности переписки и аудиозаписей, которые якобы доказывают причастность Леонида Невзлина к покушению на Леонида Волкова. Маглов объяснил Настоящему Времени, как анализировал информацию и почему пришел к выводу, что опубликованные данные переписки заслуживают доверия. Он также добавил, что в двух странах – Литве и Польше – нападение на Волкова расследуют правоохранительные органы, и отметил, что расследование активистов и журналистов не должно подменять следствие, однако он считает, что для журналистской оценки фактов в этом кейсе достаточно:

— Мария Певчих говорит, что вы были одним из журналистов, к которым ФБК обратился за экспертизой и независимой оценкой. Вы согласились с их выводами. Как вы подтверждали подлинность переписки и личности людей, в ней участвовавших?

— Давайте начнем с того, что важна точность формулировок. Мария Певчих и ФБК обратились к Христо Грозеву, представляющему Insider и Spiegel, и к изданию "Проект", и редакция отправила меня этим заниматься для того, чтобы верифицировать в первую очередь те материалы, которые можно верифицировать. Я не возьмусь и не брался за это, чтобы оценивать всю историю, потому что там есть в том числе источник, который обратился к ФБК, – как в своем материале Мария Певчих его называет, "мутный тип". Это действительно мутный тип, "решала". К тому, что он рассказывает, надо, конечно, относиться с осторожностью. Я же в первую очередь занимался тем, что верифицировал те файлы, которые им были предоставлены, а именно переписку двух лиц с разных аккаунтов в Signal, которая источником была заявлена как переписка Леонида Невзлина с его подручным Анатолием Блиновым, проживавшим раньше в Риге, а в последнее время в Польше.

Именно эту переписку я оценивал, проверял по комплексу и делал заключение о том, что действительно переписка настоящая (такую переписку невозможно подделать по многим причинам, сейчас дальше о них поговорим) и то, что собеседником действительно является Леонид Невзлин. Со вторым собеседником у меня не ставилась задача, но из контекста большой истории понятно, что речь именно про, как его называют, бывшего юриста Березовского или как минимум его компании.

Почему можно считать переписку достоверной? Она охватывает где-то около полугода общения между этими двумя людьми. Понятно, что, как сообщал источник ФБК, Анатолий Блинов – это подручный по грязным делам Невзлина. На самом деле не только по грязным, а довольно широкого спектра. Во-первых, они общаются, и собеседник ставит задачи. Там фигурирует очень много разных людей, в том числе людей, про которых мы в том числе публично знаем, что они работают на Леонида Невзлина. Там есть личные просьбы. Например, Ростислав Мурзагулов, бывший кремлевский пиарщик, пиарщик бывшего главы Башкортостана, который, в общем-то, "переметнулся", и все ходили и задавали вопрос Михаилу Ходорковскому, почему у вас этот человек работает. В интервью Дудю Ходорковский сказал: "Он у меня не работает, и я не знаю, кто платит ему зарплату". Недавно мы выяснили, что ютуб-канал, который вел Мурзагулов, недавно был переименован буквально в "Невзлин-медиа". И в этой переписке Леонид Невзлин Анатолию Блинову ставит задачи: решить вопрос с видами на жительство для Ростислава и его девушки, которая тоже работает в этом проекте. И есть еще какое-то количество людей, аффилированных с Леонидом Невзлиным, решаются их какие-то бытовые проблемы.

Во-вторых, в этих переписках фигурируют видеозаписи, как минимум две видеозаписи, снятые от лица нападавших: а именно видеозапись нападения на Ивана Жданова в Женеве, которую сняли те, кто нападали, и видеозапись того, как польский гражданин в Аргентине напал на жену экономиста Миронова. Это все обсуждается, более того, там довольно в деталях они между собой обсуждают, что как-то нападение произошло, но хорошо бы, чтобы его увидели. Понятна причина, они обсуждают, что это из-за тех сообщений, которые в твиттере писал экономист Миронов, когда он, скажем так, довольно жестко критиковал Невзлина и Ходорковского. Там есть большой довольно спич о том, что люди не отвечают за слова и это было некое наказание. Они обсуждают, как опубликовать это видео, Блинов говорит, мол, я с симки пустой латвийской создам телеграм-канал – и действительно, они обсуждают даже название этого телеграм-канала, у которого, правда, три подписчика, видимо, они забыли заняться его раскруткой. Тем не менее ровно в те дни, когда они это обсуждали, это было залито на стороннюю площадку.

Есть стилистика. Кроме этой переписки, мы получили доступ [к образцам переписок], где мы знаем, что Леонид Невзлин переписывался с разными людьми. У него есть довольно любопытные стилистические особенности, когда он пишет сообщения: как он ставит дефисы, как он ставит даты, как он ставит смайлики – и это полностью абсолютно контролируется, казалось бы, такие мелочи.

Также мы обнаружили некоторые ссылки, которые пользователь, заявленный как Леонид Невзлин, отправляет своему собеседнику. И мы смогли получить данные, что на один из сайтов, который он отправляет, даже не сайт, а непосредственная страница, за час до отправки туда заходил пользователь с IP-адресом, который расположен в Иерусалиме, где проживает Леонид Невзлин.

Один из аккаунтов, с которого переписывается Леонид Невзлин, назван латиницей на иврите, что переводится как "лев – сын народа". И тут любопытно, потому что настоящий номер телефона Леонида Невзлина действительно так был записан у людей в телефонных книгах. А также был твиттер-аккаунт, анонимный, но в этом твиттер-аккаунте он поздравлял с днем рождения дочь Ходорковского, вступал в дискуссии в теме, посвященной российской оппозиции, писал Яшину претензии, писал политологу Федору Крашенинникову претензии.

Возможно, вы помните, была история – скандал с так называемой фабрикой эльфов ФБК. Это расследование, как, в общем, довольно быстро стало понятно, распространяли люди как раз Леонида Невзлина. Там была маленькая ошибка: она заключалась в том, что эта фабрика эльфов была не ФБК. Она действительно существовала, только к ФБК не имела никакого отношения. Именно в те даты Мария Певчих писала личные сообщения Леониду Невзлину, где спрашивала: "Леонид, зачем вы обманываете людей?" Мол, все прекрасно знают, что эта фабрика эльфов не имеет никакого отношения к ФБК. И у них состоялась переписка. Именно в этот же день этот пользователь скринит личную переписку в Signal между Певчих и Леонидом Невзлиным и отправляет своему собеседнику Анатолию Блинову. И таких мелочей по этой переписке, довольно обширной, довольно много.

Среди прочего там обсуждаются всевозможные детали того, что Леонида Волкова необходимо похитить, доставить его. Обсуждается, что идет договор с ФСБ. Исполнители долго не могут найти, где живет Леонид, шлют абсолютно посторонние дома, просто дорогие богатые дома в Вильнюсе, и заверяют, что "вот мы нашли". В итоге вся эта операция откладывается, Леонид нервничает, один из исполнителей-поляков летит вслед за Волковым в Нью-Йорк, но там у него ничего не получается, хотя организаторы обещают, что они покалечат Волкова так, что он всю жизнь проведет в кресле, что они его очень сильно изобьют. Но в итоге все это закончилось тем, что мы все видели: нападением с молотком.

Дальше это уже переписка не охватывает. Но, как сообщал источник ФБК, заказчик был недоволен, передавалась цитата, тут я не берусь утверждать, [насколько достоверная], что якобы Невзлин сказал, что там "ваше нападение, за которое обещали 250 тысяч долларов, – в общем, я и сам так могу", и результатом был не удовлетворен. Я не готов обсуждать источник, действительно он проблемный, он со странным поведением. Фигурировала история с родственником Леонида Невзлина, который был посажен в России за наркотики. Действительно, такой человек существует, и, действительно, ему скостили очень сильно срок в результате пересмотров. И таких деталей очень-очень много. Это в комплексе говорит нам о том, что переписка является настоящей. Как минимум в ней фигурирует нападение на трех людей, желание похитить человека, желание нанести ему тяжелые травмы.

— В правовом языке доказательства чего-либо могут быть прямыми, неопровержимыми, косвенными. Вы считаете, что имеющиеся у вас данные являются неопровержимыми доказательствами?

— Я не являюсь сотрудником правоохранительных органов, я не являюсь следователем и не являюсь прокурором. Я являюсь журналистом-расследователем, как показывает опыт, кажется, довольно неплохим, в том числе который может оценивать подобное. Мне кажется, дальнейший мяч в том числе на стороне правоохранительных органов. Является ли достаточным для журналистской оценки? Мне кажется, вполне этот кейс является достаточным.

Важно понимать: и журналисты, и антикоррупционные активисты, и медиа не могут собой подменять суд и следствие. Но, как правило, в том числе в подобных нападениях, особенно если это касается русскоязычной среды, проблема заключается в том, что эти дела крайне плохо или крайне нежелательно расследуются в принципе. Поэтому я не хотел бы, чтобы мной подменяли работу людей, которые обучены, которые знают Уголовный кодекс, которые собирают доказательную базу, а самое главное – имеют больше возможностей. Возможности журналистов являются довольно ограниченными. Например, мы не можем допрашивать людей, мы не можем получать санкции суда, доступ к официальной переписке, к письмам и всему прочему. Поэтому это уже работа следствия. Как мы знаем по открытым источникам, следствие открыто как минимум в нескольких странах, а именно в Литве и в Польше, где задержали непосредственных исполнителей нападения на Леонида Волкова.