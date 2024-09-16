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Водитель превысил скорость более чем на 100 км/ч 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.09.2024
BB.LV
Водитель превысил скорость более чем на 100 км/ч
ФОТО: LETA

Водитель автомобиля "Audi" в Видземе превысил скорость более чем на 100 километров в час (км/ч), сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной полиции Зане Васкане.

Водитель двигался по Валмиерскому шоссе в Коценской волости Валмиерского края со скоростью 192 км/ч, хотя максимальная разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 90 км/ч.

Согласно закону о дорожном движении, превышение скорости более чем на 70 км/ч может повлечь за собой штраф в размере от 1400 до 2000 евро, а также лишение водительских прав на срок от 12 до 36 месяцев.

Государственная полиция напоминает, что с сегодняшнего дня и до 22 сентября в странах-членах ЕС, в том числе и в Латвии, проходит ежегодная кампания "Дни безопасности ROADPOL", организованная Европейской сетью дорожной полиции "ROADPOL".

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    16-го сентября

    И кому, кроме мента он помешал? что авария случилась? Гораздо опасней тот урод, который едит по трассе со скоростью 70 км в час и все обгоняя его создают или попадают в аварийные ситуации. Когда будут наказывать этих водителей.

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