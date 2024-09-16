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Хулиган у нас в почете? Жителю Латвии отказали в праве на самооборону 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.09.2024
LETA
Хулиган у нас в почете? Жителю Латвии отказали в праве на самооборону
ФОТО: LETA

«Имеет ли человек в Латвии реальное право на самооборону?» – задается вопросом Марис Краутманис в Neatkarīgā.

«Отношение латвийских правоохранительных органов демонстрирует их реакция на события апреля 2022 года в Риге, в лесу Бикерниеку: хотя обнародованная в соцсетях видеозапись и элементарный здравый смысл позволяют предположить, что мужчина средних лет в окружении четырех пьяных человек в лесу защищался, как считал в праве, полиция и прокуратура настаивают на своей версии - этот мужчина средних лет просто испытывал такую огромную неприязнь к людям, которых он случайно встретил в публичном месте, где они просто прогуливались, что он решил застрелить одного и ранить другого».

Далее автор раскрывает подоплеку происшествия: «Как показывают материалы уголовного дела, в роковой день компания из четырех мужчин в возрасте от 33 до 41 года, сильно выпивших и ранее куривших марихуану, решила продолжить весенний отдых на «лоне природы», в Бикерниекском лесу возле т/ц «Альфа». В лесу они продолжали распивать спиртные напитки (пиво и водку) и курить марихуану в течение нескольких часов. Компания вела себя шумно, как сами признаются, были «под воздействием алкогольного опьянения и одурманивающих веществ».

«В то же время в лесу находился 54-летний мужчина, который жил неподалеку и иногда заходил в лес после тяжелого рабочего дня, чтобы побыть в тишине, закончить деловые переговоры (партнеры по бизнесу находятся в Америке), а затем со спокойной душой вернуться домой, где его ждали маленькие дети и жена. По роковому стечению обстоятельств у мужчины оказалось при себе найденное им оружие, которое он хотел осмотреть и испытать в качестве средства самообороны. Распаковав пистолет из сумки, мужчина понял, что это не газовый пистолет, а настоящее огнестрельное оружие. Когда нашедший неуклюже разбирался с ним, произошел выстрел. К счастью, никто не пострадал, мужчина взволнованно сунул огнестрельное оружие в карман с целью уйти из леса, а затем понял, что его окружают четверо неизвестных. Эту сцену также можно увидеть на видео, опубликованном одним из этих мужчин в социальных сетях. Как будто бы нормальной человеческой реакцией было бы отойти как можно дальше, услышав звук, похожий на выстрел, но обезумевшая компания сделала прямо противоположное — четверка окружила мужчину средних лет и начала «выяснять отношения».

«Как видно на видео, мужчина вел себя спокойно и хладнокровно, стараясь избежать эскалации конфликта и уйти. Однако компания не давала мужчине уйти, провоцировала, агрессивно настаивала на одном - бросить оружие на землю. Мужчина продолжал сохранять спокойствие и спокойно пытался уйти, уйдя - на этом видео заканчивается, так как его снимавший, по его собственному утверждению, начал чувствовать себя неуютно».

«Фактически полиция и прокуратура повторяют версию четверки: одинокий мужчина ни с того ни с сего напал на них и выстрелил в спину, когда четверка уже покинула место происшествия и скрылась за деревьями. Правда, намного достоверней кажется версия, которая видна в видеозаписи - четверо окружили мужчину и агрессивно его преследовали – при продолжении эскалации, мужчине не удалось уйти мирно, на него напали…» Адвокат Саулведис Варпиньш в связи с этим утверждает, что в ЛР сознательно ведется деградация принципа необходимой самообороны.

#происшествие
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • М
    Михаил
    18-го сентября

    Версия мужика не выдерживает критики. "Решил испытать оружие, но распаковав пистолет из сумки, мужчина понял, что это не газовый пистолет, а настоящее огнестрельное оружие" :)) И стрелял со страху, походу.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го сентября

    Да, ты имеешь право сунуть нож в печень нападавшему на тебя не ранее, чем он сунет тебе. Этот принцип идёт с совка. Когда людей держат за стадо, возлагая всё на полиционеров с ихним принципом:"когда убъют, тогда и приходите".

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