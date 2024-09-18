В Литве с погоней задержаны три нелегала из Сомали и их проводник из Латвии. За доставку мигрантов в Германию он рассчитывал получить полторы тысячи евро.

"Подобрал их в Риге"

Автомобиль Audi A6, ехавший в сторону границы, заметили литовские пограничники, которые выборочно проверяли машины на шоссе Мариямполе — Сувалки. Сотрудники пограничной службы обратили внимание, что машина внезапно свернула с магистрали на старую дорогу вдоль границы.

Пограничники начали преследование авто. Остановить удалось примерно через 1 км. За рулем машины с латвийскими номерами находился 42–летний гражданин Латвии, а на заднем сиденье обнаружили трех иностранцев, представившихся гражданами Сомали. У них не было документов, удостоверяющих личность.

Водителя, его автомобиль и пассажиров доставили на пограничный пункт Калвария. Там гражданин Латвии признался, что подобрал в Риге троих иностранцев и должен был отвезти их в Германию. За это он получил бы вознаграждение — по 500 евро за каждого нелегала.

Промежуточный финиш

Граждане Сомали пояснили, что они незаконно пересекли государственную границу из Беларуси в Латвию в ночь с субботы на воскресенье, и их целью было оказаться в Германии.

Начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей через государственную границу. В ближайшее время нелегалов передадут латвийским пограничникам. Задержанный водитель оставлен под стражей на два месяца.