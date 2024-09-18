Baltijas balss logotype

По 500 евро за сомалийца: латвийского проводника поймали на литовской границе 4

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.09.2024
BB.LV
VSAT (Lietuva)

VSAT (Lietuva)

В Литве с погоней задержаны три нелегала из Сомали и их проводник из Латвии. За доставку мигрантов в Германию он рассчитывал получить полторы тысячи евро.

"Подобрал их в Риге"

Автомобиль Audi A6, ехавший в сторону границы, заметили литовские пограничники, которые выборочно проверяли машины на шоссе Мариямполе — Сувалки. Сотрудники пограничной службы обратили внимание, что машина внезапно свернула с магистрали на старую дорогу вдоль границы.

Пограничники начали преследование авто. Остановить удалось примерно через 1 км. За рулем машины с латвийскими номерами находился 42–летний гражданин Латвии, а на заднем сиденье обнаружили трех иностранцев, представившихся гражданами Сомали. У них не было документов, удостоверяющих личность.

Водителя, его автомобиль и пассажиров доставили на пограничный пункт Калвария. Там гражданин Латвии признался, что подобрал в Риге троих иностранцев и должен был отвезти их в Германию. За это он получил бы вознаграждение — по 500 евро за каждого нелегала.

Промежуточный финиш

Граждане Сомали пояснили, что они незаконно пересекли государственную границу из Беларуси в Латвию в ночь с субботы на воскресенье, и их целью было оказаться в Германии.

Начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей через государственную границу. В ближайшее время нелегалов передадут латвийским пограничникам. Задержанный водитель оставлен под стражей на два месяца.

Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
0
0

Комментарии (4)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го сентября

    И чего они от Чык-Чырыка не перезли в литву или польшу??? Ближе же к заветному дойчланду. Действительно, видимо карта с iq средним, по странам, не врёт. Чем южнее, тем тупее.

    0
    1
  • EG
    Elza Gluck
    19-го сентября

    Интересно а как эти макаки перебрались в Россию и потом в Беларусь а потом перебрались через границу Беларуси и Латвии? Там же везде пограничники?с обоих сторон?!

    1
    1
  • Д
    Дед
    18-го сентября

    Водилу то за что? И чего, если бы мне негры предложили 1.5 штуки, чтобы я отвез в Германию, я бы отвез. Он откуда знал, что они нелегалы.

    0
    2
  • EG
    Elza Gluck
    Дед
    19-го сентября

    Ответ деду не надо быть наивным..Граждане Сомали всегда нелегалы.. В Сомали им никто не даст въездную визу в Европу..

    0
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео